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被指涉施壓報導高嘉瑜受暴案 段宜康曝光對話內容

聲援高嘉瑜 駐台女外交使節團訪新北向暴力說不

中央社 / 新北3日電

立委高嘉瑜家暴事件各界矚目，駐台女性外交使節團2日晚間參觀新北市歡樂耶誕城橘色光廊時表示，這件事情可能發生在任何人身上，使節團非常高興新北市持續聲援反性別暴力。

新北市府社會局今天發布新聞稿表示，駐台女性外交使節團團長聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使查絲敏．哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）2日晚間，率團參觀新北市歡樂耶誕城橘色光廊，並與市長侯友宜一起以手勢向暴力說不。

社會局表示，響應聯合國「橘色世界－終結性別暴力」倡議行動，2008年起，每年11月25日至12月10日，全球許多城市地標都會亮起橘色光芒。

新北巿歡樂耶誕城從去年開始，在大遠百空橋設立橘色光廊，象徵宣示反暴力。哈菁絲去年曾率團參訪新北市橘色光廊。今年再度與尼加拉瓜、貝里斯、聖文森及格瑞那丁、馬紹爾群島共和國、紐西蘭商工辦事處、馬來西亞友誼及貿易中心等國家外交使節，齊聚橘色世界光廊，響應向性別暴力說不。

侯友宜表示，加拿大婦女基金會去年在防疫期間推出「540求救訊號」手勢，幫助受暴、受困的人透過手勢傳遞求助訊號。近日立委高嘉瑜也遭遇暴力對待，新北市絕對支持暴力零容忍，呼籲社會各界共同對抗性別暴力，遇有受暴也要適時伸出援手。

歡樂耶誕城 侯友宜

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