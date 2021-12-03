歡樂耶誕城點燈新北市府大樓突關燈 民眾摸黑洽公

今天傍晚5點45分，新北市府大樓辦公區突然關燈全黑，許多仍在洽公中的民眾相當錯愕，無奈只能拿出手機點燈。就連許多公務員也說，稍早雖有廣播要求將窗簾拉下，但並未說會關燈。

由於今晚六點舉辦新北市歡樂耶誕城點燈儀式，投影燈光將照亮新北市府大樓，為營造最佳畫面，新北市府因此將高樓層區域燈光全部關閉。但許多公務員跟洽公民眾根本不知會關燈，辦公區域一陣錯愕。