歡樂耶誕城點燈新北市府大樓突關燈 民眾摸黑洽公
今天傍晚5點45分，新北市府大樓辦公區突然關燈全黑，許多仍在洽公中的民眾相當錯愕，無奈只能拿出手機點燈。就連許多公務員也說，稍早雖有廣播要求將窗簾拉下，但並未說會關燈。
由於今晚六點舉辦新北市歡樂耶誕城點燈儀式，投影燈光將照亮新北市府大樓，為營造最佳畫面，新北市府因此將高樓層區域燈光全部關閉。但許多公務員跟洽公民眾根本不知會關燈，辦公區域一陣錯愕。
新北市秘書處行政管理科長許家郎表示，關燈前已向各局處發送簡訊表示「為配合觀旅局今日舉辦2021新北歡樂耶誕開城點光雕投影主燈秀，請協助向同仁宣導：(1)1600將辦公室北面窗簾拉下、(2)1730關閉辦公室燈光」，後續將檢討廣播內容，避免造成民眾困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言