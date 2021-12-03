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歡樂耶誕城點燈新北市府大樓突關燈 民眾摸黑洽公

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
民眾至市府洽公到一半，突然關燈，無奈用手機照亮文件填表。圖／李定宇攝
民眾至市府洽公到一半，突然關燈，無奈用手機照亮文件填表。圖／李定宇攝

今天傍晚5點45分，新北市府大樓辦公區突然關燈全黑，許多仍在洽公中的民眾相當錯愕，無奈只能拿出手機點燈。就連許多公務員也說，稍早雖有廣播要求將窗簾拉下，但並未說會關燈。

由於今晚六點舉辦新北市歡樂耶誕城點燈儀式，投影燈光將照亮新北市府大樓，為營造最佳畫面，新北市府因此將高樓層區域燈光全部關閉。但許多公務員跟洽公民眾根本不知會關燈，辦公區域一陣錯愕。

新北市秘書處行政管理科長許家郎表示，關燈前已向各局處發送簡訊表示「為配合觀旅局今日舉辦2021新北歡樂耶誕開城點光雕投影主燈秀，請協助向同仁宣導：(1)1600將辦公室北面窗簾拉下、(2)1730關閉辦公室燈光」，後續將檢討廣播內容，避免造成民眾困擾。

新北市府晚間六點舉行耶誕城點燈活動。圖／李定宇攝
新北市府晚間六點舉行耶誕城點燈活動。圖／李定宇攝

公務員 歡樂耶誕城

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