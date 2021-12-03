鼓勵民眾外出運動 新北河濱騎車抽iPhone13
新北市河濱自行車道總長度共209公里，新北市府今舉辦「新北河濱騎跡 十八線Fun電趣」活動，規劃18條主題自行車道，民眾前來騎車，還有機會獲得iPhone13。
新北市長侯友宜表示，近年來新北市河濱公園自行車道新增許多建設和景點，但以往大家都只騎車，很少會停留下來體驗當地特色，藉由騎乘特色路線活動，運動同時，也能發現這些景點迷人之處。
新北市高灘處表示，18條自行車道總共分為6大主題，包括與好友隨時出發的「逍遙遊」、情侶相伴「浪漫遊」、適合帶小小朋友「親子遊」、和小朋友同行的「結伴遊」、結合路線周邊文化景點為主題的「文化遊」及挑戰個人體力耐力的「勇腳組」。
而這18條自行車道，距離雖有長有短，分布在新北市各流域河濱公園內，各條主題車道都串聯沿線知名景點和地標，民眾只要在出發前選擇適合的路線按圖索驥，就可省去選擇路線困擾。
18條主題自行車道陸續發布貼文於「新北水漾」臉書粉專，配合當期行銷主題發布當週的任務。首先發布的是「鴨鴨地景藝術節週」，而後則將陸續推出如「濕地藝術季週」、「走春賞櫻週」等行銷主題，皆會配合當期主題主打不同特色路線。
本次活動同時搭配網路抽獎活動，車友們只要在「新北水漾」臉書粉絲專頁指定貼文，獲取當週的任務指示，騎車至指定的地點拍照上傳當期任務指定景色照片並按讚，就可以參加抽獎活動，獎品包括野餐墊、手提袋等等，最後一週還將抽iPhone 13手機一台。
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