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新北市金采獎揭曉 全聯及新唐城有線奪5大獎

觀天下 / 記者羅綸宏／板橋報導
象徵新北市金鐘獎的有線電視「金采獎」，凱擘大寬頻旗下的全聯及新唐城有線電視一口氣拿下5項大獎，成為頒獎典禮上的最大贏家。 圖／全聯有線電視提供
象徵新北市金鐘獎的有線電視「金采獎」，凱擘大寬頻旗下的全聯及新唐城有線電視一口氣拿下5項大獎，成為頒獎典禮上的最大贏家。 圖／全聯有線電視提供

象徵新北市金鐘獎的有線電視「金采獎」，今年邁入第11屆，前(1)日晚間於新板希爾頓酒店登場。凱擘大寬頻旗下的全聯及新唐城有線電視一口氣拿下公共論壇節目獎、社會光明面節目獎、最佳新聞專題獎、最佳節目企劃及最佳攝影剪輯等5項大獎，成為頒獎典禮上的最大贏家。

新北市市長侯友宜親臨勉勵優秀地方新聞從業人員，感謝他們長期為地方奉獻犧牲，傳遞多元資訊給市民朋友，讓新北市更豐富精采。

市長侯友宜表示，金采獎舉辦11年來他從未缺席，感謝新北市13家有線電視系統業者齊心為地方奉獻，尤其在新冠肺炎疫情嚴峻期間提供學生線上學習管道，好日子愛心大平台也透過各系統台的宣傳，兩年共募集33億元，相信在大家攜手努力下，新北市一定能成為全國最團結、最國際化的大城市。

全聯有線電視節目部經理曾子庭表示，全聯和新唐城製作團隊長期深耕地方製作優質節目，今年金采獎非常開心能獲得5個獎項再度展現凱擘大寬頻團隊的努力成果，無論是社會光明面、多元關懷，還是公共論壇，希望藉由各種優質的節目內容，傳遞更多在地資訊給所有的收視戶。

侯友宜 新冠肺炎

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