汐止樟江大橋分隔人車 機車族反映增反光貼

汐止區康寧街通往樟樹地區的樟江大橋，增加路緣石分隔人車，行人反應很好，走在橋上不用再擔心汽機車危險，但不少騎機車民眾認為不夠安全，所以，今(3)日新北市議員白珮茹再度召集相關單位會勘，增設反光貼等設施。

新北市議員白珮茹表示，樟江橋的拓寬已經討論了很多年，但是因為橋樑結構、還有河川治理線的關係，導致這座橋遲遲沒辦法改建，但在沒辦法改建的狀況下，會針對能夠改善的部分儘速去做，那樟江大橋半實體的人行道做好，用路緣石分隔人車，但做好後有些機車騎士寫信跟服務處反應會造成騎機車的危險，但因為行人的路權還是大於汽機車的路權，所以也希望駕駛人、騎士經過這裡時能夠減速慢行，大家都平安。

白珮茹指出，如何讓人車更安全，今天來樟江大橋會勘，也決定貼更明亮的反光貼，因為，如果轉彎處可以更明亮一點，不管汽車、機車或是人行走在橋上都會更安全，車道也會做調整，讓兩邊的車道是一致的，另外，橋頭有不少康寧街的公車右轉，也建議市府交通局是不是可以帶回去研究，將路口的紅綠燈是不是可以往內遷移，讓轉彎視線更好。

白珮茹說，樟江大橋、康寧街口也經常有交通意外，在上週發生重大車禍，今天也請交通局研究路口地上的標線是不是請道路安全研究一下標線繪製可以更明確，讓駕駛可以更明確的辨識。