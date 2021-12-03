瑞芳擋土牆失修危及民宅 修繕完成保安全
瑞芳區龍安里瑞芳街108號民宅後方，因為擋土牆年久失修，加上此處為學校游泳池洩水口，因此地方擔心防汛期會造成機淹水的情形，新北市議員林裔綺協助爭取改善經費，今(3)日市議員林裔綺偕同里長柯瑞和檢視完工的情形。
指著剛剛完工的擋土牆排水工程，議員林裔綺和龍安里長柯瑞和到了一處民宅後方檢視完工的情形，這裡是瑞芳街108號民宅後方，原本因為擋土牆較低矮，加上也是學校游泳池的宣洩處，因為當地居民就擔心會有土石沖刷到民宅的情形發生。
經過當地里長反映，議員林裔綺也協助爭取改善經費，工程也在近日完工，今(3)日兩人就到現場，現場可以看到，除了擋土牆加高，也將排水系統優化改善。
龍安里長柯瑞和說，感謝議員的協助，讓地方的需求可以順利完成，相信未來在防汛期時，能夠充分達到防汛功能，保障民眾的生命財產安全。
市議員林裔綺也說，如此一來，住在附近的居民，往後在防汛期時，就不用擔心後方如果雨水宣洩不及，威脅到住家安全。
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