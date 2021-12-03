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十分國小視訊日本小學 隔空交換禮物好開心

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪區十分國小與同為偏鄉小校的日本山形縣飯豐町手之子小學進行雲端視訊交流，隔空交換禮物，也讓兩校師生都很開心。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區十分國小與同為偏鄉小校的日本山形縣飯豐町手之子小學進行雲端視訊交流，隔空交換禮物，也讓兩校師生都很開心。 圖／觀天下有線電視提供

因為新冠疫情影響，今(3)日平溪區十分國小與同為偏鄉小校的日本山形縣飯豐町手之子小學進行雲端視訊交流，十分國小的學生吃著來自日本的和牛洋芋片，而視訊的另一端則是日本學生吃起台灣的可樂果，兩項各自國家的特色零食，隔空交換禮物，也讓兩校師生都很開心。

校長利一奇指出，平溪區十分國小與同為偏鄉小校的日本山形縣飯豐町手之子小學進行雲端視訊交流，善用數位科技互相介紹兩校在地的特色，讓校際交流不因為地區和語言而有所距離。

十分國小除了有英語課程之外，社團活動也有日語的練習，雙方學生先將苦練的中文和日文自我介紹給大家，接著互相介紹兩校的在地特色與課程，雖然隔著螢幕，但還是可以感受到彼此的熱情與活力。

十分國小校長利一奇說，藉由遠端視訊交流，將十分的天燈文化及代表的含意，介紹給遠在日本的學子，也讓孩子從中學習，如何將地方特色介紹給外地遊客，藉此也更深入了解自己所在的故鄉，增加地方認同感。

日本 平溪 偏鄉

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