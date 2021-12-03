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石門北21線尖鹿里種桂花 明年8月有望飄香

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導

石門區尖鹿里北21線道上，里長邱朝欉近來將這一整區的桂花分散來種植，讓桂花植株有更好的生長空間，再搭配附近知名的茄苳腳土地公廟，每年農曆八月的熱鬧慶典，可以說是參與盛會還可以聞到桂花飄香相當特別。

尖鹿里長邱朝欉說，從北21線道12.5公里到17.5公里，共五公里的路段，沿線道路旁，只要沒有種植栽與花卉，每隔2到3公尺就種植一株，加上北21線道上有知名的茄苳腳土地公廟，每年農曆八月都有熱鬧大拜拜，適逢桂花開花的季節，明年來參與盛會的民眾將有望可以看見桂花開，聞到桂花香。

在這次的分散種植作業中，里長也特別考量植株需要日曬，加上道路視線需要維護，特別請機具車將路旁的路樹、竹林稍作修剪，並一株一株的移植桂花植株，藉此讓山區道路擁有更多的作物風景，也讓花卉搭配當地的傳統文化祭典，為熱鬧的大拜拜盛會再添一新亮點。

土地公 石門 傳統文化

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