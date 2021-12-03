福德街老樟樹遭疑灌混凝土而死 北市：染病移除

有媒體指出，台北市福德街一株老樟樹因巷弄擴建工程，樹根被澆灌混凝土而死。新工處澄清是因為樹木有褐根病才移除，且該處的混凝土不是新工處的工程。

派駐在台北的德國記者克勞斯（KlausBardenhagen）在臉書上發文表示，福德街一棵屬文化局保護的老樟樹，因北市的巷弄拓寬工程，樹根被澆上混凝土而死。

新建工程處澄清，福德街137巷8弄口的樟樹是因為罹患褐根病而需移除。

新工處說，樟樹位於明年要做的新興道路工程範圍內，今年初請公園處協助檢視樹木生長狀況，經農委會林業試所評估結果，研判為褐根病。新工處另申請褐根病偵測犬再次確認，發現該樹的確有褐根病氣味反應。

文化局並邀請專家學者赴現地勘查，確認樟樹因此引起根腐病並嚴重枯萎，進行病株移除焚化及土壤燻蒸消毒等作業。

新工處表示，樹木的褐根病單就外觀很難判斷，非專業人士無法確認，希望回歸專業，勿以訛傳訛。