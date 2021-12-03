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北市鄭州、西寧路口車輛違規多 推科技執法取締

中央社 / 台北3日電

北市交通大隊今天表示，經統計，鄭州路與西寧北路口常見車輛未依規定轉彎等違規樣態，民國111年1月起，將以科技執法設備取締違規，呼籲駕駛人遵守交通規則。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，北市有6成交通事故是發生在路口，除加強宣導遵守交通規則外，並規劃透過多功能科技執法設備取締違規。

北市交通大隊執法組長黃孝勳接受中央社電話訪問時說，經統計，大同區鄭州路與西寧北路口，因車流量大，近年成為發生交通事故主要路段，肇事原因以側撞最多。

他表示，鄭州路與西寧北路口常見交通違規樣態，包含車輛未依規定轉彎、跨越雙黃線、闖紅燈、佔用機車停等區、車輛未停讓行人，又以車輛未依規定轉彎最多。

警方針對鄭州路與西寧北路口將建置路口多功能交通違規科技執法設備，已在測試設備及宣導期，明年1月將上線執法。

警方解釋，路口多功能科技執法設備是採用人工智慧（AI）辨識車種及行經位置、時間，透過系統判斷違規行為與路徑，經採證後，再由員警認證開罰。

依道路交通管理處罰條例規定，「闖紅燈」處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰；「車輛未停讓行人」處1200元以上、3600元以下罰鍰。

「佔用機車停等區」處900元以上、1800元以下；「車輛未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」處600元以上、1800元以下罰鍰。

警方說，科技執法目的是希望遏止違規、防制事故，呼籲駕駛人及民眾行經路口時遵守交通規則。

鄭州 北市

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