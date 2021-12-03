聽新聞
test
0:00 / 0:00
坪林拱橋明晚點燈化身最美光雕 還有限量冬茶優惠
新北市坪林區公所將於明日（4日）舉辦冬季新北好茶活動，區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕，更將坪林拱橋化身光雕讓民眾可以感受坪林日夜不同風情，當天還有五倍券換新北好茶券活動，數量有限。
周慶珍表示，為了豐富活動內容，將坪林山水茶鄉推廣出去，今年特別運用坪林得天獨厚的山水為底蘊，以《光影舞山水》為主題，透過藝術禪風點綴坪林在地地景，12月4日在橫跨北勢溪的藍色坪林拱橋上百年首次封橋點燈，現場將備有限量600個LED祈福許願小蠟燭供民眾索取。
周慶珍說，「新北好茶市集」將在明天下午3點在坪林開幕，市集展售囊括新北好茶、特色美食、文創手作及坪林限定文青商品等，並邀請九天民俗技藝團、MOMO親子歡樂互動秀等精采表演，更推出限量200份「振興五倍券」5百元換「新北好茶券」1000元的好康加倍送，於現場更有Live表演及特色茶調酒，陪民眾度過美好周末午後。
另外，橋上將安排典雅的茶席老師奉茶及二胡、太鼓以及女高音陳慧如博士等音樂表演，下午5點鐘由主持人帶領民眾倒數計時，點亮整個水岸。更多活動詳情可上活動官網( https://www.ntpc-tea.net/ )或坪林區公所臉書粉絲專頁查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言