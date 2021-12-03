坪林拱橋明晚點燈化身最美光雕 還有限量冬茶優惠

新北市坪林區公所將於明日（4日）舉辦冬季新北好茶活動，區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕，更將坪林拱橋化身光雕讓民眾可以感受坪林日夜不同風情，當天還有五倍券換新北好茶券活動，數量有限。

周慶珍表示，為了豐富活動內容，將坪林山水茶鄉推廣出去，今年特別運用坪林得天獨厚的山水為底蘊，以《光影舞山水》為主題，透過藝術禪風點綴坪林在地地景，12月4日在橫跨北勢溪的藍色坪林拱橋上百年首次封橋點燈，現場將備有限量600個LED祈福許願小蠟燭供民眾索取。

周慶珍說，「新北好茶市集」將在明天下午3點在坪林開幕，市集展售囊括新北好茶、特色美食、文創手作及坪林限定文青商品等，並邀請九天民俗技藝團、MOMO親子歡樂互動秀等精采表演，更推出限量200份「振興五倍券」5百元換「新北好茶券」1000元的好康加倍送，於現場更有Live表演及特色茶調酒，陪民眾度過美好周末午後。