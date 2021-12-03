快訊

南非代表處2人確診 羅一鈞：很大機率是Omicron

古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坪林拱橋明晚點燈化身最美光雕 還有限量冬茶優惠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。圖／坪林區公所提供
區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。圖／坪林區公所提供

新北市坪林區公所將於明日（4日）舉辦冬季新北好茶活動，區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天下午接力開幕，更將坪林拱橋化身光雕讓民眾可以感受坪林日夜不同風情，當天還有五倍券換新北好茶券活動，數量有限。

周慶珍表示，為了豐富活動內容，將坪林山水茶鄉推廣出去，今年特別運用坪林得天獨厚的山水為底蘊，以《光影舞山水》為主題，透過藝術禪風點綴坪林在地地景，12月4日在橫跨北勢溪的藍色坪林拱橋上百年首次封橋點燈，現場將備有限量600個LED祈福許願小蠟燭供民眾索取。

周慶珍說，「新北好茶市集」將在明天下午3點在坪林開幕，市集展售囊括新北好茶、特色美食、文創手作及坪林限定文青商品等，並邀請九天民俗技藝團、MOMO親子歡樂互動秀等精采表演，更推出限量200份「振興五倍券」5百元換「新北好茶券」1000元的好康加倍送，於現場更有Live表演及特色茶調酒，陪民眾度過美好周末午後。

另外，橋上將安排典雅的茶席老師奉茶及二胡、太鼓以及女高音陳慧如博士等音樂表演，下午5點鐘由主持人帶領民眾倒數計時，點亮整個水岸。更多活動詳情可上活動官網( https://www.ntpc-tea.net/ )或坪林區公所臉書粉絲專頁查詢。

區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。圖／坪林區公所提供
區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。圖／坪林區公所提供
區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。圖／坪林區公所提供
區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活動安排在同一天，讓民眾可以感受坪林日夜不同風情。圖／坪林區公所提供

坪林 文創

延伸閱讀

中市太平區坪林大興勤益等3活動中心動工 明年底完工

新北冬茶比賽出爐 坪林區蔡國祥獲特等獎

SOGO台北店周年慶落幕 從買氣觀察今年消費邏輯

受惠降溫 SOGO周慶戶外、機能服飾成長3成

相關新聞

打架打進動保所 獸醫治療發現貓愛滋

板橋動物之家日前收容一隻因打架受傷入所的流浪貓咪「喬巴」，經獸醫師採血驗血後確診為愛滋貓，後續在治療傷口時亦為牠進行絕育...

網美景點再現！雙北最大荷花池重整啟用

位處樹林河濱公園內的荷花池，過往因陸化成為一遍廢塘，為活化土地使用提供民眾休閒場所，新北市高灘處將荷花池重新整頓，加入賞...

GoGym健身房會員權益縮水遭抗議 不改善恐挨罰30萬

有民眾陳情位於台北小巨蛋的GoGym健身俱樂部片面更改服務內容，議員王鴻薇與數名GoGym會員今舉辦記者會，指出業者擅自...

垃圾費隨袋徵收11年 新北每家省910元處理費

新北市垃圾清除處理費原隨水費徵收，2008年試辦隨袋徵收，2010年開始全新北推動，經統計2008年至2021年垃圾量已...

坪林拱橋明晚點燈化身最美光雕 還有限量冬茶優惠

新北市坪林區公所將於明日（4日）舉辦冬季新北好茶活動，區長周慶珍指出，今年將「新北好茶市集」及「坪林藝術燈節」兩大亮點活...

虎豹潭事件後新北新設106面告示牌 劍龍稜山難頻傳也設

新北市虎豹潭事件後，新北市政府透過公安小組會議，全面盤點具有風險因子的地點，透過加強風險告示、清查登山嚮導業及水域遊憩業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。