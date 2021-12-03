GoGym健身房會員權益縮水遭抗議 不改善恐挨罰30萬

有民眾陳情位於台北小巨蛋的GoGym健身俱樂部片面更改服務內容，議員王鴻薇與數名GoGym會員今舉辦記者會，指出業者擅自縮減營業時間、衛浴間數量縮減，還把蒸汽室和烤箱等設備做為倉庫，甚至宣稱有100堂課程能上，如今只剩40多堂。北市府回應，近日已針對該案展開調查，以要求對方下周一說明。

王鴻薇指出，原本提供的烤箱、蒸氣室，因堆放倒閉分店的機器設備而不開放，原有的8個洗浴設備也不准消費者使用。疫情過後重新營業擅自縮減營業時間，原有4間教室供會員自由參加課程使用，僅開放1間小教室，而會員的免費課程又被刪除剩40堂，原時段全部改成收費課程。

王鴻薇表示，以上種種服務內容及設備縮水，明顯與業者對消費者的承諾不符，但業者既不肯退費、解約還要多扣消費者錢，甚至連請假都還要付每個月600元的手續費。

會員郭先生說，希望業者能恢復會員權益，重點是課程與教室，因為現在課程從免費改成收費，每堂300元，如果每周上4堂課等於就要增加1200元，如業者不願意配合，至少也要讓他們原價退費。

對此，北市主任消保官楊麗萍指出，依據《健身中心定型化契約應記載及不得記載事項》，若運動器材、設備、教練指導員數量少於當初契約約定內容，業者須於事前30天公告，若消費者不接受，可依規定辦理終止契約並全額退費，業者不可收違約金、手續費等，如若未30天前公告，消費者可申請損害賠償。

體育局運動產業科長李榮晉則說，體育局針對該案已啟動行政調查，發現在退費計算上有一些問題，設備也有減損情況，目前已請他們在下周一說明，若沒辦法提出替代方案，將依照《消保法》裁罰，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

而GoGym場地是向北捷承租，北捷也說，依照雙邊簽署合約內容，若業者違反政府相關法令，每次可裁罰3000元，且可連續裁罰。