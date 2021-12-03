虎豹潭事件後新北新設106面告示牌 劍龍稜山難頻傳也設

新北市虎豹潭事件後，新北市政府透過公安小組會議，全面盤點具有風險因子的地點，透過加強風險告示、清查登山嚮導業及水域遊憩業及推動山林及水安教育，目前已全面新設106面告示牌。其中瑞芳區劍龍稜近3年事故達32件，其中45%為迷路導致，也設置防迷途路牌。

新北市消防局今天指出，虎豹潭事故後，新北市政府透過公安小組會議，全面盤點具有風險因子的地點，透過加強風險告示、清查登山嚮導業及水域遊憩業及推動山林及水安教育，提升民眾親近自然時之風險意識，目前已全面新設106面告示牌，及完成981間登山嚮導業及水域遊憩業者之清查，以增進旅遊休憩安全。

消防局說，經統計，瑞芳區劍龍稜近3年山域事故達32件，其中45%為迷路導致，新北市政府積極與羅東林管處協調設置防迷途路牌，為避免在羅東林管處防迷途路牌設置完成前再發生事故。

消防局表示，昨天新北市政府先行製作4面臨時告示牌，但因裝置路途遙遠陡峭，廠商物料不易抵達，由農業局、消防局、新板山搜義消、樂山協會及基隆暖曦生態健行協會等單位將告示牌裝置於劍龍稜上，希望在過渡時期能降低山域事故發生。