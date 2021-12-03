打架打進動保所 獸醫治療發現貓愛滋

板橋動物之家日前收容一隻因打架受傷入所的流浪貓咪「喬巴」，經獸醫師採血驗血後確診為愛滋貓，後續在治療傷口時亦為牠進行絕育手術，並以獨立籠單獨照護，避免交叉感染其他貓咪。獸醫表示，貓愛滋不會傳染給人類，只要照顧適當仍可維持正常生活。

動保處表示，貓愛滋病是由貓的免疫缺陷病毒(簡稱FIV)感染所引起，主要傳播途徑是透過打架，病毒由唾液自咬傷傷口進入，一旦被感染，貓就會終生帶原，感染貓會因為壓力或其他疾病誘發發病。可能會出現類似人類愛滋病的後天免疫缺乏症候群症狀。貓愛滋並無治療特效藥，只能對症治療、難以根治，目前台灣雖有貓愛滋病疫苗，但保護效果亦有限。但其實並非所有感染FIV貓都會發病，有部份貓咪終身不會出現任何症狀，可以帶著此疾病正常生活。

板橋動物之家收容的流浪貓咪「喬巴」，經黃亭瑄獸醫師採血驗血後確診為愛滋貓，黃亭瑄表示，貓愛滋病之所以有此稱呼，是因為感染貓愛滋病的病貓和感染人類愛滋病的病患一樣，都會出現後天免疫缺乏症候群症狀，但不同的是貓愛滋病是透過打架由傷口感染，也不會傳染給人類，只會在貓之間傳播。尤其是「喬巴」這種未結紮的流浪公貓，常需為了搶食及爭地盤打架，感染率特別高，事實上動物之家收容的流浪貓常有感染帶原，但只要照顧適當，仍可維持正常生活。

新北市動保處表示，動物之家為了防止貓愛滋病傳播，大多讓貓咪分籠照顧，以避免互相接觸傳染。也呼籲民眾，貓愛滋病不會傳染給貓科以外的動物，更不會傳染給人類，飼主不需因為怕被傳染而棄養牠，若家中有飼養貓愛滋的貓，只要注意單獨飼養並注意其身體狀況，也能跟一般貓隻一樣正常生活。