垃圾費隨袋徵收11年 新北每家省910元處理費
新北市垃圾清除處理費原隨水費徵收，2008年試辦隨袋徵收，2010年開始全新北推動，經統計2008年至2021年垃圾量已由每日2497公噸減至1677公噸。平均每戶每年垃圾處理費從約1300元降至約390元，每家戶民眾因此省下910元。
新北市環保局表示，垃圾費隨袋徵收推動至今已超過10年，為關懷弱勢民眾，環保局針對轄內之低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等市民，補助一年份專用垃圾袋費用。
環保局近日已陸續寄送通知單，將於12月13日起至明年1月14日發放專用垃圾袋兌換抵價券，補助金額為每人169元，預估補助對象有13萬4811人，補助超過2200萬元，藉此減輕民眾經濟負擔外，同時鼓勵民眾做環保。
環保局秘書徐維遠表示，本次抵價券發放為期5周，每周一至周五上午8時30分至下午4時30分，可至環保局公告地點領取。為便利民眾，今年板橋區、三重區、中和區、新莊區及貢寮區亦協請部分里辦公處協助發放。
符合領取資格市民可持通知單至公告地點領取，如未收到通知單，需攜帶新北市社會福利資格證明、身分證及印章於發放期間至公告地點或戶籍地清潔隊領取抵價券。
環保局補充，領取之抵價券可至本市4271處專用垃圾袋代售點使用，並依自身需求折抵所需規格專用垃圾袋費用，民眾務必於發放期間領取，抵價券額度需一次購足、無法找零。
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