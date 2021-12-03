雙城論壇上海不願提供致詞稿？柯文哲：慣例是同時交換

有媒體爆料，台北市政府內部透露，雙城論壇會前，市府有將柯文哲的致詞稿提供中方，但上海方卻不願提供，有幕僚還無奈地說，「中國有可能先給我們看嗎？」。對此，柯文哲上午參加反毒教育基金會特展開幕時受訪指出，慣例是在講之前，兩邊同時交換。

雙城論壇時，上海市長龔正在演說中再提習近平的「兩岸一家親」，還強調「兩岸同胞都是中國人」以及「共圓中華民族偉大復興的中國夢」。有北市議員質疑，發言已經超過城市交流的範圍，是統戰行為，昨天有媒體報導，市府有將柯文哲的致詞稿提供中方，但上海方卻不願提供。

不過柯文哲反駁說，媒體的報導，「我不能苟同，那段我不同意，我再指控一遍」，寫什麼說「我們講稿給他們看，他們講稿不願意給我們看」，柯反問，市政府幕僚是誰？

媒體追問，所以有給對岸看？柯文哲說，慣例是在講之前，兩邊同時交換；至於是不是雙方都有看？柯回答，對啊。