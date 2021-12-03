北海岸親子、青年、樂齡、全民4條1日遊 五倍券有優惠

北海岸擁有豐富的地質面貌及海岸美景，交通部觀光局北觀處為各年齡層遊客打造專屬北海岸體驗一日遊，推出多項旅遊優惠方案，民眾只要報名指定體驗觀光一日遊程，使用紙本五倍券或國旅券，原價1500元遊程立即折扣500元，報名費變成1000元，並加贈市值500元以上伴手禮。

北觀處今天說，北海岸全民攻略路線體驗行程，每人皆獲贈一組和平島帆布三用包＋脆梅石花凍一組。全民攻略路線第一站來到和平島公園，可以認識多樣化的生態環境，也了解在地文化歷史，步道周邊的生態環境豐富且多樣，植物以林投和馬鞍藤等海濱植物為主，在沿海及海域上更可見多元生態。長年經東北季風、海浪吹打而成的海蝕地形，也是不能錯過的風景。

進到室內後，開始有趣又創意的小島製皂DIY活動，將果凍皂加上純天然的調色劑，揉捏成自己喜歡的顏色形狀，是最棒的紀念品，離開和平島公園後，來到八斗子觀光漁港，是大啖海鮮的好地方，下午前往正濱漁港，到色彩屋打卡，再在到基隆唯一的高地湖泊情人湖公園，湖面雖然不大，但湖岸林木茂密、山光水色相映，園區並設有環湖步道、觀景亭、吊橋等，彷彿置身在歐洲小鎮。

北海岸體驗一日遊程分為親子、青年、樂齡、全民四條行程，配合各族群需求精選合適景點，其他一日遊可參考北海岸活動資訊請上北觀粉絲團-幸福北海岸

遊程報名可參考：

親子農村生態體驗一日遊

和平島製皂體驗一日遊

樂齡慢遊一日遊