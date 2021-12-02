快訊

李柏璋遭起底是綠前議員助理 陳亭妃胞妹知情：去年已離職

女學生掌摑男同學「家長不能過問」 校長震怒：沒人通報

副教授感念父母 用「兒子留學費」購復康巴士捐新北

中央社 / 新北2日電
新北市副市長劉和然（左）2日代表致贈感謝狀，給捐贈新北市政府1輛復康巴士的德明財經科技大學副教授劉崑義（中）。（新北市社會局提供）中央社
新北市副市長劉和然（左）2日代表致贈感謝狀，給捐贈新北市政府1輛復康巴士的德明財經科技大學副教授劉崑義（中）。（新北市社會局提供）中央社

德明財經科技大學資訊管理系副教授劉崑義為回報父母養育之恩，以原要給兒子出國留學費用購置復康巴士，捐贈新北市政府。他說，感念父母晚年常使用救護車往返醫院，回饋鄉里。

新北市政府社會局發布新聞表示，在德明科大任教30年的劉崑義，今天由妻子陪同到新北市政府捐贈復康巴士。這是他儲蓄多年的積蓄，原要給兒子的出國留學費用，如今改購買復康巴士，以父母「劉新財、劉碧玉」之名捐贈新北市。

劉崑義說，從小在新北市三峽區橫溪長大，國中以前都在當地就學，對家鄉有很深感情。因教學工作關係，現住在台北市內湖區；世居三峽的父母，晚年常使用救護車往返醫院，甚至被救護車送急救了幾次，因此非常感念。

劉崑義表示，原為兒子儲蓄出國留學費用，但父母相繼往生後，加上兒子結婚生活安定，也不想再出國；因此，與妻子商量後，轉購復康巴士捐贈新北市，感念父母養育之恩，也回饋鄉里。

代表接受的新北市副市長劉和然指出，感謝劉崑義回饋善行，這是教育界好榜樣。所捐贈的是新北市第640輛復康巴士，每輛復康巴士平均每天出車7趟，會有很多機會往返三峽區服務鄉親。

巴士

延伸閱讀

新北舉辦《瀑布》映後座談 侯友宜鼓勵角逐奧斯卡

PLG／開季僅有單洋將 新北國王尋備案、盼本土挺身

捷運樹林線又流標 雙北達共識：調高預算重新招標

新北議員服務處怪怪的 原來竟是樣品屋

相關新聞

捷運樹林線又流標 雙北達共識：調高預算重新招標

新北市捷運樹林線11月30日三度流標，主因在原物料大漲。新北市議員陳世榮指出，新北市長侯友宜說今年一定會動工，但樹林線是...

禁停？景美夜市機車格設黃色標線 機車族看嘸北市說明

台北市長柯文哲主張使用者付費理念，目前已在16處商圈、市中心捷運周遭路邊機車停車格實施收費，而北市停管處昨更在景美夜市周...

副教授感念父母 用「兒子留學費」購復康巴士捐新北

德明財經科技大學資訊管理系副教授劉崑義為回報父母養育之恩，以原要給兒子出國留學費用購置復康巴士，捐贈新北市政府。他說，感...

北市YouBike2.0明突破800站 估明年達1200站

台北市政府目前積極建置YouBike2.0及其租借站，預計明年全面汰除YouBike1.0，北市交通局表示，YouBik...

新北鴨鴨公園地景藝術展5日登場 互動裝置瘋整天

歲末年終之際，新北水利局盼能重新拉近人與人之間距離，並一掃疫情陰霾，規劃於12月5日至明年1月9日在三重鴨鴨公園辦理地景...

北市府追加3.5億災準金被暫擱 議員認為今年用不完

台北市議會財政建設委員會今日審查市府追加災害準備金3.5億元預算，有議員表示，今年只剩下不到1個月，依照往例可能不會動支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。