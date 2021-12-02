副教授感念父母 用「兒子留學費」購復康巴士捐新北

德明財經科技大學資訊管理系副教授劉崑義為回報父母養育之恩，以原要給兒子出國留學費用購置復康巴士，捐贈新北市政府。他說，感念父母晚年常使用救護車往返醫院，回饋鄉里。

新北市政府社會局發布新聞表示，在德明科大任教30年的劉崑義，今天由妻子陪同到新北市政府捐贈復康巴士。這是他儲蓄多年的積蓄，原要給兒子的出國留學費用，如今改購買復康巴士，以父母「劉新財、劉碧玉」之名捐贈新北市。

劉崑義說，從小在新北市三峽區橫溪長大，國中以前都在當地就學，對家鄉有很深感情。因教學工作關係，現住在台北市內湖區；世居三峽的父母，晚年常使用救護車往返醫院，甚至被救護車送急救了幾次，因此非常感念。

劉崑義表示，原為兒子儲蓄出國留學費用，但父母相繼往生後，加上兒子結婚生活安定，也不想再出國；因此，與妻子商量後，轉購復康巴士捐贈新北市，感念父母養育之恩，也回饋鄉里。

代表接受的新北市副市長劉和然指出，感謝劉崑義回饋善行，這是教育界好榜樣。所捐贈的是新北市第640輛復康巴士，每輛復康巴士平均每天出車7趟，會有很多機會往返三峽區服務鄉親。