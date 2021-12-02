觀音文化論壇7日登場 限額100名與日本講者互動

第三屆觀音文化國際線上論壇將於本月7日舉辦，台灣及日本兩地空間將同步進行，並邀請兩地多位學者進行互動，有興趣的民眾除可線上收看外，還可在當天至國圖參與線上互動交流。

疫情影響下，第三屆觀音文化國際線上論壇延至12月7日舉辦，世界宗教博物館表示，論壇期間並將於國家圖書館文教區1樓簡報室、日本名古屋格雷斯登飯店（Nagoya Creston Hotel）及線上同步登場，有興趣的民眾可至國圖與台日學者互動、交流，現場最多容納100人，額滿就截止報名。

靈鷲山宗委廣純法師表示，觀音菩薩是靈鷲山開山住持心道法師學佛修行的學習對象，也是靈鷲山四眾弟子的精神信仰，其「千處祈求千處應」的慈悲精神，一直為人所敬仰。為接引更多人深入了解觀音，成立全球百八觀音國際文化總會，自2018年起持續舉辦論壇；疫情期間更盼讓每個人內心安定、大家平安。

靈鷲山全球百八觀音文化總會會長陳國寧表示，今年主題為「跨越時空遇見觀音」，從台灣及日本兩地空間，探討觀音思想與時俱進的現代性意義。她補充，綜合座談台灣場由她擔任主持人，並邀請中國文化大學史學系教授陳清香、玄奘大學宗教與文化學系教授黃運喜、輔仁大學宗教學系教授鄭志明、世界佛教青年會游祥洲以及古建築研究室台灣各級古蹟審查委員李乾朗與談。