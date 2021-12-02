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閱讀節主打閱讀柑仔店 國台圖創意廣場還有豐富攤位

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國立台灣圖書館將於4日至5日舉辦「台灣閱讀節：閱讀柑仔店」系列活動。圖／國台圖提供
國立台灣圖書館將於4日至5日舉辦「台灣閱讀節：閱讀柑仔店」系列活動。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館將於4日至5日舉辦「台灣閱讀節：閱讀柑仔店」系列活動，不只有很多精彩表演，還有許多攤位活動，讓民眾能共同體驗台式懷舊文化，另外還有許多大師講座，帶給民眾豐富的周末享閱。

「柑仔店」是大家能常聽到的鄉土詞彙，但寫作上的「上竹下敢：柑仔店」可能就比較少人聽過？國台圖過去年年舉辦台灣閱讀節，今年也將在本月4日至5日舉辦「台灣閱讀節：閱讀柑仔店」系列活動，帶民眾進入五花八門的享閱空間，參與民眾還可蒐集古早味印章，搶下豐富獎品。

國台圖說明，本次活動內容相當豐富，像帶民眾認識古早的清潔方式、實作童玩DIY、打彈珠等活動，或欣賞掌中劇、聆聽校園民歌等表演，期待提供大朋友們無窮的回味，繼而刷新各世代族群的想像，共同體驗台式懷舊文化。

國台圖表示，活動還將邀請萬秀洗衣店的「萬秀孫」張瑞夫作為活動代言人，與讀者分享他與爺爺奶奶的有趣對話，以及個人的閱讀經驗。開幕式當天，主舞台區從早至傍晚共安排7場表演活動，包括台中聲五洲掌中劇團表演、MU-LA慕拉劇團表演、FOOD超人表演、校園民歌-胡藝芬、咖哩玩劇團表演、皇媂樂團等表演。

另外，創意廣場攤位區共有26個攤位活動，包括童玩柑仔店、科學古早店看看先民的智慧、Fun書去旅行—漂書集點趣、科學館GO好玩-科學柑仔店、台灣原住民創意紙藝與編織書籤手作體驗課、母語說故事&客家文化手作等活動，提供民眾體驗。

國台圖表示，5日則在國台圖辦理大師講座，其中上午時段將邀請胡川安教授，分享「從食光記憶到多元文化的交流者」；下午時段則由台北市和平婦幼院區神經內科主任劉建良主講「何謂失智症？從心感受失智者日常」、台灣文學獎金典獎得主的飲食作家洪愛珠主講「一個家庭的圍桌吃飯時光」。

失智症

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