瑞芳龍安里共餐很講究 檢查小黃卡分葷素區

瑞芳區龍安里今(2)日迎來疫情趨緩後的第一次共餐，需要先檢查施打疫苗小黃卡，更是特別講究將葷食和素食分開烹煮，志工們一早就來備料烹煮，幾道家常菜如番茄炒蛋，滷雞腿，高麗菜等等，都是志工親手料理，要讓里內長輩吃得健康又安心。

龍安里長柯瑞和也特別提到，社區銀髮關懷據點舉辦老人共餐已經有兩年多，現在要共餐前都得出示施打疫苗後的小黃卡才能共餐。另外，有別於一般的共餐據點，為了幾位吃全素的長輩，志工們特別用心將葷食和素食分開料理，讓素食者不擔心因為葷素問題，無法來到共餐據點共襄盛舉，要讓更多人一起參與。

市議員林裔綺表示，其實放眼望去，在銀髮俱樂部忙進忙出的志工，大多都已經是白髮蒼蒼，需要被照顧的年紀，一位已經高齡90歲的志工，認為自己既然還能活動，不如就投身志工行列來服務更需要的里民，讓她真的很感動，有這些志工們團結一心，讓共餐更加成熟穩定進行。