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汐止毛孩聖誕趴週六登場 為寵物義剪義診

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪也邀請寵物們一起過聖誕，汐止毛小孩聖誕趴12/4日(六)下午在汐止行政中心廣場舉行。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪也邀請寵物們一起過聖誕，汐止毛小孩聖誕趴12/4日(六)下午在汐止行政中心廣場舉行。 圖／觀天下有線電視提供

再過不久就是聖誕節，新北市議員張錦豪也邀請寵物們一起過聖誕，汐止毛小孩聖誕趴12/4日(六)下午在汐止行政中心廣場舉行，包括寵物認養，還為寵物義診及義剪等等，現場還有抽獎活動，也熱情邀請民眾參加。

新北市議員張錦豪指出，今年四月在汐止火車站旁遊戲場舉辦的寵物趴很受歡迎，所以，這次擴大舉辦，12月4日汐止寵物聖誕趴在汐止區公所前廣場舉行，活動內容有義診，邀請獸醫來幫大家義診、還有寵物的美容師義剪，還有動保處幫忙毛寶貝打狂犬病疫苗，以及流浪貓狗開放認養，希望用領養代替購買。這次活動安排豐富多元，一系列針對毛寶貝的活動，也鼓勵大家帶著家中的寵物一起同樂。

張錦豪表示，另外，現場也有整點抽獎活動、警犬SHOW、爬蟲類靜態展示等等，希望透過這個活動，提倡愛護動物的觀念，這星期六舉辦大型毛小孩聖誕趴，時間是下午一點到四點，歡迎民眾跟毛寶貝們一起來提前過聖誕。

寵物 汐止

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