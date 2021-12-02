鄧公國小幼兒演行動劇 祖孫同樂牙齒保健

淡水區鄧公國小附設幼兒園的孩子，在幸福里服務處進行「小小馬偕人~牙齒保健宣導」活動，幼兒學習馬偕博士救助他人的精神，可愛趣味演出更能夠增進親子關係，也讓隔代互動，讓鄰里內的阿公阿嬤知道要怎麼保健牙齒。

一群小朋友帶著道具來到淡水區幸福里集會所，而他們是來自鄧公國小附設幼兒園的孩子，在幸福里服務處進行「小小馬偕人~牙齒保健宣導」活動繼「小小淡水導覽員~重返馬偕之路」 活動之後，幼兒也對馬偕博士在台灣的行醫事蹟深感敬佩，想學習馬偕博士救助他人的精神，而馬偕博士是牙醫，因此就化身成為行動劇場，用表演的方式，讓鄰里內的阿公阿嬤知道要怎麼保健牙齒

幸福里長表示，現場阿公阿嬤看到幼兒園的小朋友，用活潑可愛的表演方式，讓他們相當喜愛，藉由這場可愛的趣味演出更能夠增進親子關係，也讓隔代互動，會更加的自然，沒有距離感。

鄧公國小校長謝芳儒表示，幼兒準備了牙齒保健宣傳海報、自編兒歌、自製道具演出短劇，希望透過牙齒保健小劇場來告訴社區民眾如何保護牙齒。讓幼兒理解馬偕博士的故事，並考量自己的年齡及能力，自發性想要為社區付出一些心力，對這個年紀的孩子來說是很不容易的事，老師提供支持及機會讓孩子能實現自己的想法，鼓勵孩子做有益社會的事。