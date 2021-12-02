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預防登革熱 汐止江北里民拿好康學知識
汐止區江北里這幾年來一直在推廣環保愛地球，除了開辦黃金資收站、資源回收再利用美化環境之外，也推環保素食，而這次則是結合環保舉辦預防登革熱宣導，還有生活實用的衛生紙，吸引好多里民參加。
環保意識抬頭，汐止的江北里投入黃金資收站的行列，轉眼已經六年的時間，不但里民一起做資源回收，將垃圾變黃金，里辦公處更是將回收再利用，運用在環境美化上，除了灌輸正確的環保概念，這次則是結合舉辦預防登革熱宣導，希望讓環境更好。
江北里長謝祚敏表示，政府一直在推廣環保宣導，讓大家都有環保的概念，今天是病媒蚊的主題，有些民眾很勤勞在空地上種菜，下雨天要存水的話一定要用蓋子或網子罩住，減少病媒蚊，預防登革熱的發生。
謝祚敏指出，這次活動共分為三個梯次，每一次除了宣導預防登革熱的正確觀念，讓里民知道，現場還準備了生活用品衛生紙當小禮物，每一戶一串，實用的小禮物，吸引好多里民參加。
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