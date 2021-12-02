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廁所老舊不方便 萬里區集會場所爭取翻新

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區集會場所廁所多年來都沒有整修，顯得老舊，為此市議員廖先翔也將爭取設計翻新。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區集會場所廁所多年來都沒有整修，顯得老舊，為此市議員廖先翔也將爭取設計翻新。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區商業大樓五樓，是萬里在地民眾重要的集會場所，不論是鄰里、社團集會上課，甚至是幼兒園學童的活動場域，不過廁所多年來都沒有整修，顯得老舊，為此市議員廖先翔也將爭取設計翻新，提供居民更舒適的活動空間。

可以見到商業大樓五樓的廁所，雖然老舊、磁磚有些剝落，不過卻是相當整潔，其實是因為在地社團都有輪流排班打掃，才有如此的整潔程度，而預計明年將要翻新的全新廁所，將會重新設計，加入無障礙的元素，讓長輩如廁更方便。

市議員廖先翔指出，現在不論是公園公廁還是加油站的廁所，外觀造型、內部整潔與便捷程度都有相當程度的提升，為此這麼多在地民眾集會、上課都會使用到的廁所應該也要與時俱進，翻新整理，藉此希望能夠讓在地居民有像是在百貨公司上廁所的舒適感受，也為在地民眾提升活動環境品質。

萬里

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