快訊

直播／第四場「重啟核四」公投發表會 黃士修、苗博雅激辯對決

等不及半導體學院育才 業界網羅「刺客級」教授不分國內外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市YouBike2.0明突破800站 估明年達1200站

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市YouBike2.0租借站明將將突破800站。聯合報系資料照
台北市YouBike2.0租借站明將將突破800站。聯合報系資料照

北市政府目前積極建置YouBike2.0及其租借站，預計明年全面汰除YouBike1.0，北市交通局表示，YouBike2.0租借站明將突破800站，超過今年設定750站的目標，也因租借站擴增，11月單日租借超過12萬人次，創下歷史新高，明年將朝向1200站邁進。

交通局科長廖苑伶表示，YouBike2.0為輕樁設計，租借站點不用拉電、設站條件門檻較低，不管是全市大馬路旁捷運站出口，還是生活小街巷都可設站，甚至為讓民眾了解1.0及2.0的差別及使用方式，還找北市府前副發言人「學姐」黃瀞瑩拍攝宣傳影片，並在微笑單車公司「YouBike大台北粉絲團」及相關影音平台播放。

根據統計，YouBike1.0及2.0在11月的租借比率，分別為46％及54％，YouBike2.0車輛租業次數已高於1.0車輛。廖苑伶指出，今年5月8日起建置YouBike2.0租借站，明天將突破800站，站距將從原先的350至450公尺，縮短為150至200公尺一站。

廖苑伶表示，目前北市400站YouBike1.0租借站點尚未拆除，加上2.0租借站擴增，YouBike租借次數也創新高，5月疫情爆發前，北市平均單日租借約10萬人次、日平均8萬人次，疫情過後，使用大眾運輸人潮回流，11月單日租借還超過12萬人次、日平均達9.4萬人次，創下歷史新高，明年2.0租借站將朝1200站邁進。

另外，北市YouBike在10月租借人次突破2億，交通局也與微笑單車公司推出「我兩億騎趣台北」一系列抽獎活動，得獎名單已於11月11日公告在微笑單車官網，兌獎期間到12月14日，呼籲中獎民眾儘速在期限內至YouBike捷運市政府服務中小領取獎品。

YouBike 北市 單車

延伸閱讀

北市追加3.5億元災害準備金 議員批時間太趕

北市YouBike2.0進度超前 已破800站點

北市YouBike2.0設置突破800站 租借人數創新高

疑用公家資源拚選舉？ 北市府：黃瀞瑩下周一卸除發言工作

相關新聞

新北議員服務處怪怪的 原來竟是樣品屋

新北市議員林金結今下午舉行土城服務處落成喬遷茶會，現場邀集新北市副市長謝政達、新北市議長蔣根煌、新北市前副市長李四川等大...

捷運樹林線又流標 雙北達共識：調高預算重新招標

新北市捷運樹林線11月30日三度流標，主因在原物料大漲。新北市議員陳世榮指出，新北市長侯友宜說今年一定會動工，但樹林線是...

禁停？景美夜市機車格設黃色標線 機車族看嘸北市說明

台北市長柯文哲主張使用者付費理念，目前已在16處商圈、市中心捷運周遭路邊機車停車格實施收費，而北市停管處昨更在景美夜市周...

北市YouBike2.0明突破800站 估明年達1200站

台北市政府目前積極建置YouBike2.0及其租借站，預計明年全面汰除YouBike1.0，北市交通局表示，YouBik...

新北鴨鴨公園地景藝術展5日登場 互動裝置瘋整天

歲末年終之際，新北水利局盼能重新拉近人與人之間距離，並一掃疫情陰霾，規劃於12月5日至明年1月9日在三重鴨鴨公園辦理地景...

北市府追加3.5億災準金被暫擱 議員認為今年用不完

台北市議會財政建設委員會今日審查市府追加災害準備金3.5億元預算，有議員表示，今年只剩下不到1個月，依照往例可能不會動支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。