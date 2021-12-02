北市YouBike2.0明突破800站 估明年達1200站

台北市政府目前積極建置YouBike2.0及其租借站，預計明年全面汰除YouBike1.0，北市交通局表示，YouBike2.0租借站明將突破800站，超過今年設定750站的目標，也因租借站擴增，11月單日租借超過12萬人次，創下歷史新高，明年將朝向1200站邁進。

交通局科長廖苑伶表示，YouBike2.0為輕樁設計，租借站點不用拉電、設站條件門檻較低，不管是全市大馬路旁捷運站出口，還是生活小街巷都可設站，甚至為讓民眾了解1.0及2.0的差別及使用方式，還找北市府前副發言人「學姐」黃瀞瑩拍攝宣傳影片，並在微笑單車公司「YouBike大台北粉絲團」及相關影音平台播放。

根據統計，YouBike1.0及2.0在11月的租借比率，分別為46％及54％，YouBike2.0車輛租業次數已高於1.0車輛。廖苑伶指出，今年5月8日起建置YouBike2.0租借站，明天將突破800站，站距將從原先的350至450公尺，縮短為150至200公尺一站。

廖苑伶表示，目前北市400站YouBike1.0租借站點尚未拆除，加上2.0租借站擴增，YouBike租借次數也創新高，5月疫情爆發前，北市平均單日租借約10萬人次、日平均8萬人次，疫情過後，使用大眾運輸人潮回流，11月單日租借還超過12萬人次、日平均達9.4萬人次，創下歷史新高，明年2.0租借站將朝1200站邁進。

另外，北市YouBike在10月租借人次突破2億，交通局也與微笑單車公司推出「我兩億騎趣台北」一系列抽獎活動，得獎名單已於11月11日公告在微笑單車官網，兌獎期間到12月14日，呼籲中獎民眾儘速在期限內至YouBike捷運市政府服務中小領取獎品。