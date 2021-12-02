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捷運樹林線又流標 雙北達共識：調高預算重新招標

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市樹林線因原物料大漲，三度流標。示意圖／新北市捷運局提供
新北市樹林線因原物料大漲，三度流標。示意圖／新北市捷運局提供

新北市捷運樹林線11月30日三度流標，主因在原物料大漲。新北市議員陳世榮指出，新北市長侯友宜說今年一定會動工，但樹林線是台北市負責，一直拖時間，結果現在原物料費用大漲，沒有廠商願意投標。新北市捷運局長李政安回應，新北目前已與台北市達成共識，預算將依照原物料漲幅來調整，若超過原本的財務計畫，會採取減項的方式招標，預計年底或明年1月會重新上網招標。

陳世榮說，樹林線2018年就已經核定，但拖到現在，工程都尚未標出去，就是因為台北市一直拖，才會導致3次發包都失敗，若提早半年，這些案子早就標出去了，希望新北市能將主導權拿回來，不要一直看台北市臉色。

新北市議員林銘仁質疑，樹林線捷運一直標不出去，難道台北市不用負責嗎？這個東西一直拖， 增加的錢誰要負責？自己覺得應該要向台北市捷運局追究相關責任。

李政安說，捷運樹林線共分有2標，「880標案」原預算為133.39億元，之前曾經調高到138.37億元，第三次招標已經調高到152.08億元，增幅約14%；至於「890標案」一開始預算為127.45億元，後來調整至132.29億元，最後又調到144.90億元，漲幅達13.69億元，總共增加36.14億元，不過仍然標不出去。

李政安指出，三次流標後，新北市捷運局與台北市捷運局已召開會議，目前達成共識，將依據實際物價與廠商報價來調整預算編列，包括鋼筋、鋼板、混凝土、人工、水電都會納入考量，不會事先設定上限。

李政安表示，他們會盡全力來將此案招標出去，若到時候增加的預算超過財務計畫，將採取減項方式來執行，預計全案會在年底至明年一月初重新上網招標。

新北市捷運局長李政安表示，已與台北市捷運局達成共識，將調高經費重新招標。記者張睿廷／攝影
新北市捷運局長李政安表示，已與台北市捷運局達成共識，將調高經費重新招標。記者張睿廷／攝影

捷運 侯友宜

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