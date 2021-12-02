禁停？景美夜市機車格設黃色標線 機車族看嘸北市說明

台北市長柯文哲主張使用者付費理念，目前已在16處商圈、市中心捷運周遭路邊機車停車格實施收費，而北市停管處昨更在景美夜市周邊收費機車格內，多劃設1道「黃色標線」，加強標示為收費停車格，預計試辦3個月，事後將視成效研議是否擴大辦理。

景美商圈1277格收費機車停車格及3處機慢車停放區內增設1道黃色標線後，立刻吸引民眾注意，但不少民眾不懂其用意，打電話至市府詢問後才理解，部分民眾認為該政策不錯，但也有人批「毫無意義」，多畫黃色標線，只會讓人誤會不能停車，應增設文字說明。

停管處科長楊遠明表示，路邊收費的機車停車格旁多會設置收費標誌牌面及黃色立柱，但部分車格因環境因素無法設置黃色立柱，讓不少想停放免費機車停車格的民眾，誤停到收費格位，加上景美夜市周邊沒收費的機車格較多，因此才會在該區收費格位試辦加畫黃色標線。

楊遠明指出，該措施自今年12月起試辦3個月，後續也會在劃設黃色標線的機車停放區新增文字說明，讓民眾更了解，3個月後將檢討試辦成效，研議是否擴大到其他商圈的收費機車停車格；停管處表示，盼慢慢培養民眾習慣、了解黃色標線用意，有助於未來減少設置標誌牌面。