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雙溪偏遠長源里用水不穩 工程改善後供水更穩定

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
該改善工程新增取水口1座、10噸不鏽鋼水塔3座、2英吋HDPE管線2100公尺。圖／新北水利局提供
該改善工程新增取水口1座、10噸不鏽鋼水塔3座、2英吋HDPE管線2100公尺。圖／新北水利局提供

雙溪區長源里一帶過去因自來水無法到達，影響民眾日常用水，新北水利局表示，為改善當地用水不穩定情況，已補助雙溪區公所約350萬元經費布建相關設備，讓當地約90戶居民用水更穩定，未來也會針對市內用水有問題的地區持續編列經費，致力進行相關改善工程。

新北市雙溪區長源里地區一帶因屬自來水無法到達地區，所以在地居民都引取山泉水作為日常使用，但供水情形也因此易受天候降雨影響，雨量不足時就容易缺水。

水利局說明，為改善當地居民生活用水不穩定的狀況，水利局補助雙溪區公所約350萬元經費進行簡易自來水設備改善工程，新增取水口1座、10噸不鏽鋼水塔3座、2英吋HDPE管線2100公尺，大幅改善缺水問題，提供當地約90戶居民更穩定的用水。

水利局指出，新北幅員廣大且城鄉地理環境迥異，針對境內因地理環境而無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5000萬元經費，致力於自來水的普及率提升與簡易自來水系統的布建，希望所有不同環境下市民的生活用水都能得到照顧。

水利局補助雙溪區公所約350萬元經費進行相關簡易自來水設備改善工程。圖／新北水利局提供
水利局補助雙溪區公所約350萬元經費進行相關簡易自來水設備改善工程。圖／新北水利局提供

雙溪區 水利局

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