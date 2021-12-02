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新北鴨鴨公園地景藝術展5日登場 互動裝置瘋整天
歲末年終之際，新北水利局盼能重新拉近人與人之間距離，並一掃疫情陰霾，規劃於12月5日至明年1月9日在三重鴨鴨公園辦理地景藝術展，今年不只以白色星空祈願為主題，展出許多裝置藝術，更增加許多互動裝置，讓民眾從早到晚都有不同體驗。
疫情趨緩後，新北水利局今年將以「星空祈願 暖心過冬」為主題，在12月5日至明年1月9日辦理「2021鴨鴨公園地景藝術展」，盼能重新拉近人與人之間的距離。水利局說明，此次展覽透過星空下祈願的概念，並跳脫以往繽紛的色彩裝飾，改以「白色聖誕」做為設計主色調，因為白色代表回到原點、重新開始，象徵著迎接新年的希望以及期許更美好的未來。
水利局表示，地景設計規劃上，採多樣化媒材及依循著主題設計出許多不同樣貌的鴨鴨裝置藝術，除有高度達4公尺的竹編鴨鴨雪屋作為主視覺外，更增加許多互動性裝置，例如小小孩的流星鴨鴨溜滑梯、可以寫字許願的祈願禮物盒、薑餅人在雪白砂池內泡湯，以及可以體驗堆雪球及打雪仗的透明雪屋，再加上豐富精彩的夜間光雕秀，要讓民眾從白天到晚上都可以體驗不同的感受。
水利局提到，本月5日開展當天，高灘處還特別邀請深受小朋友喜愛的MOMO家族帶動跳，以及草地音樂會歡樂演出、氣球互動秀等，公園周邊還有一連串的聖誕歡樂闖關活動，包括記憶考一考、趣味DIY、吊瓶遊戲、聖誕推雪球等遊戲，闖關成功者還能得到可愛的精美好禮，限量700份。
水利局提醒，民眾若要自行前往可由中興跨堤陸橋或忠孝越堤道進入河濱內之「鴨鴨公園」；搭乘大眾運輸者可至三重站1A或機捷A2站出口，經往重新橋方向經過重新市集及重新棒球場直走約700公尺即可到達；到訪期間也請民眾務必配合防疫措施。
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