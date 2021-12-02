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北市府追加3.5億災準金被暫擱 議員認為今年用不完

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市府追加3.5億災準金因應新病毒株Omicron預算送財建委員會審查，但被多名議員質疑，今年不到1個月就要結束根本用不完，該筆預算最後被暫擱；照片為北市府舉辦防疫記者會。圖／聯合報系資料照
北市府追加3.5億災準金因應新病毒株Omicron預算送財建委員會審查，但被多名議員質疑，今年不到1個月就要結束根本用不完，該筆預算最後被暫擱；照片為北市府舉辦防疫記者會。圖／聯合報系資料照

北市議會財政建設委員會今日審查市府追加災害準備金3.5億元預算，有議員表示，今年只剩下不到1個月，依照往例可能不會動支這麼多經費，因此將預算暫擱。主計處回應，追加預算是因應新病毒株Omicron可能在台北市內引發的新狀況。

北市議會審議主計處、財政局等單位預算，在審到110年度追加災害準備金3億5000萬元預算案時，多名議員質疑，今年僅剩不到1個月，北市府追加如此多的預算根本來不及動用。

員林亮君說，現在災害準備金剩3800萬元，今年只剩1個月，已經足以因應Omicron；議員林世宗指出，北市府追加災害準備金預算應說清楚用途，否則議會難以監督。

議員李慶元表示，過去北市府使用災害準備金可能有剩餘，像110年度災害準備金還剩3800萬元，加上第二預備金約1億餘元，應該夠用，不需要再追加預算。

北市主計處長鄭瑞成回應，雖然今年度災準金及二備金仍有剩餘，但會編列追加3億5000萬元災準金預算，是為了要因應COVID-19 Omicron變異病毒株後續可能在北市引發狀況。

不過鄭瑞成答詢被多位議員質疑，皆認為今年剩1個月，就算議會通過預算，後續流程及時間也難以讓北市府動支使用。財建委員會最後要求主計處向說明，將預算暫擱。

鄭瑞成會後接受媒體聯訪說，今年度災害準備金剩3800萬元，若年底未用完，會繳回市庫。至於為何不動用第二預備金因應，鄭瑞成表示，二備金截至11月底還剩1億9500萬元，有其他政策用途，如工程款等，因應天然災害以災準金較妥適。

北市 Omicron 員林

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