新北議員服務處怪怪的 原來竟是樣品屋

新北市議員林金結今下午舉行土城服務處落成喬遷茶會，現場邀集新北市副市長謝政達、新北市議長蔣根煌、新北市前副市長李四川等大咖到場聚集人氣，由於服務處位在轉角、且夾在兩棟水泥大樓中間，副市長謝政達致詞就說「我剛剛一下車就覺得這個建築怎麼這麼特別，金結說是樣品屋！」新北市工務局則表示，該樣品屋經合法申請，可使用5年。

新北市議員林金結，今舉行土城服務處落成喬遷茶會，由於該樣品屋位居路口轉角、夾在兩棟建物中間，為臨時搭建建物，引起新北市副市長謝政達好奇，因此發現該服務處為樣品屋。謝政達說，樣品屋就是要招待客人、服務林金結的選民，「有事情找他，可以把事情處理完。」

新北市工務局則表示，該服務處為今年7月16日取得設置許可，11月29日取得使用許可，使用期限至115年7月16日，可合法使用。