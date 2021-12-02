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新北議員服務處怪怪的 原來竟是樣品屋

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員林金結土城服務處位居路口轉角處。記者李定宇／攝影
新北市議員林金結土城服務處位居路口轉角處。記者李定宇／攝影

新北市議員林金結今下午舉行土城服務處落成喬遷茶會，現場邀集新北市副市長謝政達、新北市議長蔣根煌、新北市前副市長李四川等大咖到場聚集人氣，由於服務處位在轉角、且夾在兩棟水泥大樓中間，副市長謝政達致詞就說「我剛剛一下車就覺得這個建築怎麼這麼特別，金結說是樣品屋！」新北市工務局則表示，該樣品屋經合法申請，可使用5年。

新北市議員林金結，今舉行土城服務處落成喬遷茶會，由於該樣品屋位居路口轉角、夾在兩棟建物中間，為臨時搭建建物，引起新北市副市長謝政達好奇，因此發現該服務處為樣品屋。謝政達說，樣品屋就是要招待客人、服務林金結的選民，「有事情找他，可以把事情處理完。」

新北市工務局則表示，該服務處為今年7月16日取得設置許可，11月29日取得使用許可，使用期限至115年7月16日，可合法使用。

議員林金結則表示，服務處設有律師免費諮詢服務，新的服務處更獨立、有隱蔽性，讓鄉親可以暢所欲言，畢竟每個人遇到的事情是極為私密的情節需要交代，希望能給鄉親更多服務、解決民眾難題。

新北市議員林金結今下午舉行土城服務處落成喬遷茶會。記者李定宇／攝影
新北市議員林金結今下午舉行土城服務處落成喬遷茶會。記者李定宇／攝影

林金結 員林

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