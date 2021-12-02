北市追加3.5億元災害準備金 議員批時間太趕

北市議會委員會今天審議北市府追加災害準備金3.5億元預算，議員認為今年將結束，北市府可能來不及動用，預算暫擱；北市主計處說，追加預算是為因應新病毒株Omicron。

台北市議會財政建設委員會審議台北市政府主計處等單位預算，包含編列110年度追加災害準備金新台幣3億5000萬元預算等案。多名議員質疑，今年僅剩不到1個月，北市府追加3億5000萬元預算，根本來不及動用。

新黨籍北市議員李慶元質詢，依往例，北市府使用災害準備金可能有剩餘，像110年度災害準備金還剩3800萬元，加上第二預備金約1億餘元，應該夠用。

無黨籍議員林亮君說，災害準備金剩3800萬元，今年只剩1個月，可能足以因應；民進黨籍議員林世宗表示，北市府追加災害準備金預算應說清楚用途，否則議會難以監督。

北市主計處長鄭瑞成答詢，110年度災害準備金及第二預備金有剩餘，會編列追加災害準備金3億5000萬元預算，是為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株後續可能在北市引發狀況。

鄭瑞成答詢遭議員質疑，議員認為，今年剩1個月，就算議會通過，後續流程及時間，北市府也難動支使用預算。議會財建委員會要主計處向議員說明，先暫擱預算。

鄭瑞成會後接受媒體聯訪說，議會委員會今天暫擱110年度追加災害準備金3億5000萬元及111年度災害準備金及第二預備金。

他表示，110年度災害準備金剩3800萬元，為防新病毒株Omicron可能引發後續狀況，才編列追加預算，若年底未用完，會繳回市庫。

至於為何不動用第二預備金因應，鄭瑞成說，110年度第二預備金到11月底止，剩1億9500萬元，二備金是要因應其他政策費用，像工程款等，因應天然災害，以災害準備金較妥適。