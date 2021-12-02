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北市YouBike2.0進度超前 已破800站點

中央社 / 台北2日電

北市YouBike2.0設置突破800站，超前750站目標，持續朝明年底1200站目標邁進；交通局並指出，11月也出現單日租借超過12萬人次、日平均達9.4萬人次歷史新高紀錄。

台北市交通局今天舉行記者會說明YouBike2.0設置進度、定期票加價購共享機車年終加碼優惠等議題。

運輸管理科長廖苑伶表示，110年設定YouBike2.0站點目標為750站，現已突破800站，進度超前，朝明年底1200站目標邁進。

此外，11月出現單日租借超過12萬人次、日平均達9.4萬人次歷史新高紀錄，也是全國最多，顯示隨著YouBike2.0 設站越廣，有越來越多民眾使用YouBike。

YouBike2.0為輕樁設計，設置站點不用再拉電，設站條件門檻較低，從大馬路旁捷運站出口到居民生活小街巷都可規劃設置，明年年底將達1200站後，設置密度將居全國之冠，平均150至200公尺就有一站可供借還。

另一方面，北市與共享機車業者合作，推出「公共運輸定期票加價購買共享機車優惠方案」。3家共享機車業者WeMo Scooter、iRent及GoShare推出期限30日之定期票加價購優惠方案，價格各為新台幣300、259及299元，民眾只要持有效期內之1280元公共運輸定期票，都可以加價購共享機車方案。

YouBike 北市 公共運輸

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