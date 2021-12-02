鬍鬚張加入好日子愛心大平台 用豐富餐點一同照顧學童

新北市政府總計與近2632間業者合作，提供幸福餐給急難需求的學童。即日起有20家鬍鬚張也加入供餐行列，提供孩子溫飽幸福。新北市長侯友宜今日化身幸福大主廚，與鬍鬚張董事長張永昌一起準備幸福餐，侯友宜表示，期待更多愛心企業一同照顧新北學子。

侯友宜表示，新北市好日子愛心大平台讓善心人士與企業提供愛心，也讓需要支援扶助的市民與孩子能夠得到資源與幫助。自2019年6月至今已募集超過30億元市值的物資及善款，有超過1001萬人次受益。另外，今日鬍鬚張實體店面的加入，令人感到振奮與高興。

張永昌是三重高中校友，總公司和中央廚房也設立在新北市，近年來投入公益，如與新北市惜食分享網合作、和身心障礙體育運動總會一起推廣活動，長期協助八里安老院募款，今年6月在疫情嚴峻時更捐贈新北市員警7000個便當。

張永昌表示，自己已升格為五個孫子的阿公，以疼孫的心情參與愛心大平台供餐及通報計畫，希望讓緊急需要幫助的學童吃一套幸福餐。市值124元，餐點採用精選好米，淋上招牌粹魯與美味安心鴨蛋，配上自然鮮甜筍絲與當日現炒青菜，外加一碗貢丸菜頭湯，讓營養滿分。

新北市照顧弱勢學生的三餐，從2013年起結合四大超商推動「幸福保衛站」及去年加入的八方雲集、今年加入的梁社漢排骨及鬍鬚張，由公私合力建構約2600個據點，建構更綿密的社會安全網。