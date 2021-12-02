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美食結合工地圍籬美化活動 投票抽iPad、Switch等大獎

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」於12月開跑，除了票選新北市最具創意的施工圍籬外，工務局也別出心裁的透過新北市各區美食作為提示，邀請民眾一同猜猜特色綠圍籬的位置。圖／新北工務局提供
「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」於12月開跑，除了票選新北市最具創意的施工圍籬外，工務局也別出心裁的透過新北市各區美食作為提示，邀請民眾一同猜猜特色綠圍籬的位置。圖／新北工務局提供

新北為激勵工地圍籬美化，特別舉辦「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」，民眾只要在15日前，於新北工務局臉書置頂貼文（https://www.facebook.com/twinklecity/posts/4560339967393374）填寫投票問券，並與市內施工綠圍籬合影上傳，就有機會把iPad、Switch等多項好禮帶回家。

新北自2019年起加強推動「新北市建築工程施工圍籬綠美化推動實施計畫」，盼市內建築工程發揮創意，將原本灰暗的施工圍籬妝點為城市的藝術品，讓民眾對建築工地有全新印象。

工務局說明，今年建築工程施工圍籬綠美化票選活動於12月開跑，民眾只要在15日前至工務局臉書「工程圖輯隊」臉書置頂貼文點擊問卷連結，回答問卷中創意施工圍籬位於哪個行政區，並投票其中最愛設計，就有機會獲得樂高建築系列、淡古桌遊、陶博館沖茗濾茶器、起厝砌磚組、小山貓積木等好禮。

另外，民眾還可於同一臉書貼文下方，留言最愛的新北美食，並上傳與自己喜愛的新北市建築工地綠圍籬合影，就加碼抽出iPad Air、Switch與JBL藍牙無線喇叭三項大獎。

工務局長詹榮鋒表示，今年受疫情影響，施工圍籬彩繪評選活動也從過去實體活動改為網路問卷投票，除要票選出新北最具創意的施工圍籬外，其中也別出心裁的透過各區美食作為提示，邀請民眾猜出特色綠圍籬的位置，體驗新北的生活美學。

「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」於12月開跑，除了票選新北市最具創意的施工圍籬外，工務局也別出心裁的透過新北市各區美食作為提示，邀請民眾一同猜猜特色綠圍籬的位置。圖／新北工務局提供
「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」於12月開跑，除了票選新北市最具創意的施工圍籬外，工務局也別出心裁的透過新北市各區美食作為提示，邀請民眾一同猜猜特色綠圍籬的位置。圖／新北工務局提供
「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」於12月開跑，除了票選新北市最具創意的施工圍籬外，工務局也別出心裁的透過新北市各區美食作為提示，邀請民眾一同猜猜特色綠圍籬的位置。圖／新北工務局提供
「110年新北市建築工程施工圍籬綠美化票選活動」於12月開跑，除了票選新北市最具創意的施工圍籬外，工務局也別出心裁的透過新北市各區美食作為提示，邀請民眾一同猜猜特色綠圍籬的位置。圖／新北工務局提供

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