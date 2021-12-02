疫情趨緩 北市防疫旅館住宿補助至111年2月底

本土COVID-19疫情趨緩，台北市觀傳局今天宣布，提供給台北市居家隔離、居家檢疫者入住台北市防疫旅館的最高7000元住宿補助，將辦理至明年2月底為止，請民眾注意。

台北市觀傳局為鼓勵設籍台北市的居家隔離、居家檢疫者落實防疫並入住台北市防疫旅館，自去年4月起辦理防疫住宿補助，依入住天數每天提供新台幣500元的住宿補助，最高14天、7000元。

觀傳局今天發布新聞稿表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩及國內疫苗覆蓋率提升，相關補助將辦理至明年2月底止；台北市民若在明年2月28日當天入住台北市防疫旅館進行居家隔離、居家檢疫，僅可申請一天500元的補助。

觀傳局說明，補助範圍包含自費入住台北市防疫旅館、安心檢疫所的居家隔離、居家檢疫者，或居家隔離、居家檢疫者的同住親友入住台北市旅館，1名居家隔離、居家檢疫者以申請1次補助為限。

觀傳局指出，補助原則於申請後30日內完成審核作業，自去年4月6日至今年11月30日共核准2萬7075件、1億8702萬3449元。由於即將跨年度預算，12月起案件款項撥發將需要較長時間，請申請通過的市民耐心等候。

觀傳局強調，為避免接觸風險，符合補助條件者可以在居家隔離、居家檢疫結束日起6個月內至「市民服務大平臺」網站，查詢「臺北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」線上申辦，若有疑問可撥打市民熱線1999。