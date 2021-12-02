快訊

直播／第四場公投發表會10:30登場 反萊豬上演「醫師大戰」

陳時中：已與AZ簽訂500萬劑新合約 可以選擇疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃金博物館參與式預算多元 婆媽編織背包手機套有創意

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
「環境教育小旅行」參加學員參訪金瓜石水圳橋。圖／黃金博物館提供
「環境教育小旅行」參加學員參訪金瓜石水圳橋。圖／黃金博物館提供

新北市立黃金博物館今年參與式預算，雖受疫情影響，但在博物館及社區共同努力推動，仍創下社區327人參與投票的歷年新高紀錄。社區提案相當多元，展現社區的活力，其中新山里吳苓芳里長提案的「金瓜石社區手工藝棉線編織課」，社區婆婆媽媽熱情參加，自己編織精美背包、水壺袋及手機套等，實用又有創意，凝聚社區情減；還有新山里及水湳洞濂新里，提案體驗昔日礦山生活及傳承在地文化為主題，很受歡迎。

黃金博物館長謝文祥今天表示，110年參與式預算提案內容多元，其中濂新里黃瑞聰里長首提「威遠廟國聖公聖誕文化傳承活動」，讓外出子弟返鄉共聚一堂，達到文化傳承目的。博物館自105年辦理參與式預算，社區居民用熱情、創意提出多元方案並投票決議，與博物館攜手共同活絡礦山文化。

新山里吳苓芳里長提案的「金瓜石社區手工藝棉線編織課」，不僅獲得社區婆婆媽媽熱情參加，更辦理編織作品展，展出現場中，吳陳對、李玉鳳及郭金蓮等3位80多歲阿嬤學員，展示自己編織的精美背包、水壺袋及手機套等，很有特色。

吳苓芳說，金瓜石1960至1970年代有許多家庭代工，主婦們會編織披肩、毛衣等貼補家用，藉由辦理本提案，讓在地居民能重溫昔日生活景況，展現另一種的「新北女力」，並有助社區情感凝聚。

濂洞里陳美杏里長的「濂洞里第三屆土地公黃金賜福人計畫」，從「黃金是土地公錢」的習俗發想，舉辦土地公廟祭祀，串連礦工與土地公的深厚情感；還有金瓜石文化館「推廣文史形象牆」建構計畫，將在地歷史人文彩繪於工作坊外牆，讓社區居民及遊客能深入了解金瓜石採礦近100年的悠遠歷史。

石山里吳麗君提案的「環境教育小旅行」則辦理4場礦山走讀，邀請鄭春山、陳石成、吳乾正及吳朝潭等專家擔任講師，分享礦山昔日採金點滴，並帶民眾走訪山城媽祖繞境路線、體驗淘金及走訪地質公園等。

「濂洞里第三屆土地公黃金賜福人計畫」，活動祭祀當地土地公廟。圖／黃金博物館提供
「濂洞里第三屆土地公黃金賜福人計畫」，活動祭祀當地土地公廟。圖／黃金博物館提供
「金瓜石社區手工藝棉線編織課」成果展學員作品。圖／黃金博物館提供
「金瓜石社區手工藝棉線編織課」成果展學員作品。圖／黃金博物館提供
「金瓜石社區手工藝棉線編織課」成果展，三位80多歲學員開心秀成品。圖／黃金博物館提供
「金瓜石社區手工藝棉線編織課」成果展，三位80多歲學員開心秀成品。圖／黃金博物館提供
金瓜石文化館「推廣文史形象牆」建構計畫，外牆彩繪成果。圖／黃金博物館提供
金瓜石文化館「推廣文史形象牆」建構計畫，外牆彩繪成果。圖／黃金博物館提供

黃金博物館 金瓜石 礦山

延伸閱讀

關懷弱勢 學甲警偕「朱王公行善團」連5年社區送暖

街景車測空污 新研究：明明同社區空氣品質大不同

春節考驗社區防疫 專家籲青少年過年前打完2劑

網球／球王父親批澳洲「勒索」 澳網駁斥

相關新聞

獨／近10公頃娛專區月底標售 終結八里蕭條現況

緊臨八仙樂園的台北港特定區娛樂專用區，占地面積9.83公頃，新北市府上月2日經變更細部計畫後，將於年底公開標售，該土地共...

黃金博物館參與式預算多元 婆媽編織背包手機套有創意

新北市立黃金博物館今年參與式預算，雖受疫情影響，但在博物館及社區共同努力推動，仍創下社區327人參與投票的歷年新高紀錄。...

台北燈節12月17日揭幕 首創AR賞燈

2021台北燈節「七彩八寶新世界」將於12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，除了日前亮相的主燈「NEW」及三大主題燈...

北市防疫獎金跳票 回歸中央版

北市消防局針對防疫，訂定救護獎金核發原則，凡執行個案送醫的清消、搬運，經醫院採檢確診案件，每案獎金5000元。議員徐巧芯...

衛福部歷史建築 南港衛生大樓將修復再利用

台北市文化局文資審議委員會通過歷史建築「南港衛生大樓」修復及再利用計畫案。南港衛生大樓隸屬於衛福部，落成於1965年美援...

「永和聲活圈」 邀黃子佼獻聲

Podcast近年在國內相當熱門，永和區公所特別推出結合在地特色的Podcast節目「永和聲活圈」，並邀請知名主持人黃子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。