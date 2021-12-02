黃金博物館參與式預算多元 婆媽編織背包手機套有創意
新北市立黃金博物館今年參與式預算，雖受疫情影響，但在博物館及社區共同努力推動，仍創下社區327人參與投票的歷年新高紀錄。社區提案相當多元，展現社區的活力，其中新山里吳苓芳里長提案的「金瓜石社區手工藝棉線編織課」，社區婆婆媽媽熱情參加，自己編織精美背包、水壺袋及手機套等，實用又有創意，凝聚社區情減；還有新山里及水湳洞濂新里，提案體驗昔日礦山生活及傳承在地文化為主題，很受歡迎。
黃金博物館長謝文祥今天表示，110年參與式預算提案內容多元，其中濂新里黃瑞聰里長首提「威遠廟國聖公聖誕文化傳承活動」，讓外出子弟返鄉共聚一堂，達到文化傳承目的。博物館自105年辦理參與式預算，社區居民用熱情、創意提出多元方案並投票決議，與博物館攜手共同活絡礦山文化。
新山里吳苓芳里長提案的「金瓜石社區手工藝棉線編織課」，不僅獲得社區婆婆媽媽熱情參加，更辦理編織作品展，展出現場中，吳陳對、李玉鳳及郭金蓮等3位80多歲阿嬤學員，展示自己編織的精美背包、水壺袋及手機套等，很有特色。
吳苓芳說，金瓜石1960至1970年代有許多家庭代工，主婦們會編織披肩、毛衣等貼補家用，藉由辦理本提案，讓在地居民能重溫昔日生活景況，展現另一種的「新北女力」，並有助社區情感凝聚。
濂洞里陳美杏里長的「濂洞里第三屆土地公黃金賜福人計畫」，從「黃金是土地公錢」的習俗發想，舉辦土地公廟祭祀，串連礦工與土地公的深厚情感；還有金瓜石文化館「推廣文史形象牆」建構計畫，將在地歷史人文彩繪於工作坊外牆，讓社區居民及遊客能深入了解金瓜石採礦近100年的悠遠歷史。
石山里吳麗君提案的「環境教育小旅行」則辦理4場礦山走讀，邀請鄭春山、陳石成、吳乾正及吳朝潭等專家擔任講師，分享礦山昔日採金點滴，並帶民眾走訪山城媽祖繞境路線、體驗淘金及走訪地質公園等。
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