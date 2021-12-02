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獨／近10公頃娛專區月底標售 終結八里蕭條現況

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
台北港娛專區緊臨台北港，貨物運輸便利。記者李定宇／翻攝
台北港娛專區緊臨台北港，貨物運輸便利。記者李定宇／翻攝

緊臨八仙樂園的台北港特定區娛樂專用區，占地面積9.83公頃，新北市府上月2日經變更細部計畫後，將於年底公開標售，該土地共劃分5大區塊，若全部順利標售，預計可為市府入帳90億元。由於八仙樂園塵爆關園至今，當地一片蕭條，市府期透過標售土地引進產業，帶動當地經濟發展。

「新北市台北港特定區娛樂專用區(特)標售案」，預計將於年底開始上網公開招標，上網公開標售案1個月後，約於明年過年前開標。5塊土地開發強度建蔽率50%、容積率300%。

2011年新北市開始辦理「台北港特定區區段徵收開發案」，並於2015年初開發完成，其中在八仙樂園旁約10公頃土地變更為娛樂專用區，希望吸引旅館、主題樂園業者進駐，發展成為台版迪士尼，但當年6月竟發生八仙塵爆後關園至今，台版迪士尼的美麗版圖夢碎。

由於八仙樂園發生重大意外，娛樂業者投資希望渺茫，加上當時娛樂專用區土地使用管制要點，僅限大型遊憩設施、娛樂、健身、旅館等用途。為活化土地使用，新北市因此進行娛樂專用區都市計畫變更，加入科技、電子資通訊、生技醫療、綠能、物流、研發等等產業皆可進駐。

新北市上月2日發布變更土地使用分區管制要點後，預計將於12月底上網公開標售，5塊土地中5、7地號因臨主要幹道起標價較高，8、8-2、8-3地號因非主要幹道，起標價較低，全部標出新北市府至少可進帳90億元。新北市經發局表示，未來產業進駐後，期可創造當地經濟發展、增加就業機會。

台北港娛專區分割為五塊土地分開標售。圖／新北市府提供
台北港娛專區分割為五塊土地分開標售。圖／新北市府提供
台北港娛專區(紅框處)緊臨台北港，貨物運輸便利。記者李定宇／翻攝
台北港娛專區(紅框處)緊臨台北港，貨物運輸便利。記者李定宇／翻攝

八仙樂園 北港

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