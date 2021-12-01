衛福部歷史建築修復再利用 斥資40億元保存花格磚特色

台北市文化局文資審議委員會通過歷史建築「南港衛生大樓」修復及再利用計畫案。南港衛生大樓隸屬於衛福部，落成於1965年美援時期。疾管署表示，新建物將保留南港衛生大樓既有立面、花格磚等特色，計畫總經費約新台幣40億元，已通過環評審查，預估在2023年開始招標並動工，目標2027年竣工啟用。

「南港衛生大樓」始建於1965年，當時第二次世界大戰剛結束，台灣遭霍亂、鼠疫、瘧疾等傳染病肆虐，此大樓作為血清疫苗研究製造所，以及瘧疾研究所（今疾管署）。該建物由於立面簡潔有條狀遮陽、屋頂設計成薄殼，且見證台灣防疫的歷程，深具歷史意義，因此在2015年登錄為歷史建築。

修復再利用計畫主辦機關疾病管制署表示，南北棟將於拆除後，透過設計手法保留立面意象，依原高度切分裙樓及塔樓兩個量體，配合立面設計，保留原歷史建築的空間脈絡，同時保留部分原件，與園區內公共藝術與景觀造景結合。另，保留中央棟及其上「花格磚」，作為展覽及圖書展覽室使用。

疾管署表示，總經費約40億元，已通過環評與文資審議，待通過都審後將進行細部設計和審查工作，預估在2023年開始招標並動工，目標2027年完工啟用。盼透過建置完善的檢驗實驗設備，並整合「國家衛生指揮中心(NHCC)」，期提升我國疫情監控、檢驗研究、疾病防治及政策規畫等項目至國際水準。

文資委員也提醒，中央棟因屬原地原物保存，於施工期間應特別注意歷史建築監測保護，確保其完整性及安全性。