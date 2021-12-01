淡水馬偕醫院提升健檢軟體 德微科技捐150萬元
防疫期間，淡水馬偕醫院不僅是在院內照顧好病患，更協助鄰近社區，提供各項疫苗施打及篩檢等工作，因此德微科技股份有限公司捐贈新台幣150萬元給馬偕醫院，以提升院內的健康照護資訊系統，將醫療資源透過醫院的專業回饋給社區居民。
由淡水馬偕醫院團隊引領現場貴賓吟唱詩歌，日前在淡水馬偕醫院，舉辦一場捐贈儀式，由德微科技股份有限公司董事長及其團隊出席，並且捐贈新台幣150萬元給馬偕醫院，以提升院內的健康照護資訊系統，德微科技董事長表示，在過去防疫期間過程當中，淡水馬偕醫院讓他相當感動，不僅是在院內照顧好病患，更協助鄰近社區，提供各項疫苗施打及篩檢等工作，因此對於他們的辛苦更是應該給予協助。
德微科技股份有限公司董事長張恩傑表示，淡水馬偕醫院為大家守護健康，所以身為企業更應該做出回饋的動作，不只是回饋給醫院，更是協助醫院將醫療資源透過醫院的專業回饋給社區居民。
淡水馬偕醫院則表示，對於這次的企業回饋捐贈院方表達感謝，而過去十年內淡水馬偕醫院在新北市社區設立了72個社區健康服務小站，每年服務超過十萬人，進行健康促進，藉由企業的捐贈，更能夠加強資料的連結與系統整合。
淡水馬偕醫院副院長洪大川表示，過去疫情期間淡水馬偕醫院，設立篩檢站、疫苗施打、集中檢疫所等等，而企業看到馬偕醫院這種『那裡有需要就到那裡』的精神，幫助院方的健檢中心，優化社區民眾健康照護資訊系統，提升社區居民資訊速度、效率及準確性，也希望未來可以服務更多社區居民，以發揚馬偕熱心助人精神。
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