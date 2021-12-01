感謝淡水區公所防疫辛勞 企業回饋捐助物資

今年在防疫期間，不僅是醫護人員在防疫第一線守護市民健康，區公所基層更是辛勞付出為民眾服務，因此淡水區在地企業的紅樹林有線電視為感謝區公所為淡水所做的防疫工作，特別捐贈防疫物資共有150件要捐給區公所，表達最高的敬意。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，過去在疫情期間，除了大家常關心的醫護人員之外公所同仁更擔任起防疫最前線的重要角色，對於公所同仁而言不僅是辛苦而已，而且還處於高風險的環境當中，因此這次紅樹林有線電視，捐贈這批防疫物資，向公所致上敬意與感謝。

淡水區長巫宗仁表示，感謝在地企業對公所的捐助，有紅樹林有線電視的幫助，大家一起挺過今年的疫情，而有了這些相當重要的物資未來更能夠做好準備。

這次共有捐贈耳溫雙用槍、奈米酒精噴霧槍、紫外線消毒盒等物資，希望能夠在後疫情時代，成為防疫前線的後盾。最重要的是帶給區公所最溫暖的鼓勵掌聲。