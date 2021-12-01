疫情悶壞了 汐止鄉長里恢復共餐長輩有活力

觀天下

因為，疫情爆發很多活動、共餐都暫停，長輩們在家悶了大半年，太久沒動沒了朝氣，所以，疫情一解封，汐止區鄉長社區也趕緊申請恢復共餐，雖然，要看小黃卡、採預約制等等，但是老人家不嫌麻煩，運動共餐，活動筋骨，今(1)日恢復共餐第一天，長輩說感覺身體又恢復活力。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌表示，鄉長社區關懷據點重新開張，中間停了半年多，發現長輩這半年來都在家，志工也一樣，長時間沒有出門聊天或是動一動，顯的很沒有活力，這次大家又可以出來，雖然恢復運動一開始會覺得手腳酸痛，但都覺得很開心。

鄉長里長曾俊華指出，自5月份開始一直到11月已經停辦半年多了，好不容易經過市府核準之後，也依照市府防疫規定，包括共餐的都要打過疫苗，而且要實名制量額溫等等，今天第一天舉辦，看的出來長輩特別開心。

何慶煌也強調，這次申請恢復共餐，市政府也有防疫規定，包括來的民眾或是志工之前都要有接種疫苗，事前已經有先到家輩家將接種小黃卡做紀碌，並且做預約制，到現場時還要帶健保卡，當然基本的量額溫、實名制等防疫規定之外，也要寫防疫聲明書，環境也要打掃消毒，至於烹煮的志工也都要戴防塵帽，另外，志工、民眾全程都戴口罩，雖然，是繁雜一點，但協會都會落實去做，民眾也都很願意配合。

疫情期間因為考量到長輩的抵抗力較弱，所以，一樣是準備餐點讓大家帶回去，不過，一樣都是志工煮的拿手菜，像是今天有咖哩、豆干炒肉等等，長輩們帶著主辦單位準備的餐盒來，裝好菜色後，帶回去吃，半年多沒走動了，一位已經87歲的阿嬤說，終於恢復上課共餐都好開心，感覺一個上午下來，人都變的有活力了。