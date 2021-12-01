防搶演練好逼真 汐止警動員攔截歹徒保治安

為有效遏止強盜、搶奪、擄人等嚴重社會治安類似案件發生，汐止警分局今(1)日10時在汐止區農會實施金融機構防搶演練，動員員警實施攔截圍捕狀況演練及勤務指揮中心勤務調度指管效能，以考驗員警實況執勤應變能力，有效防制搶奪等重大刑案之發生。

本次演練目的，主要使從警資歷未滿2年之警員熟稔重大、特殊刑案發生之圍捕作業程序，訓練臨場應變能力，並結合各層次之機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、車牌辨識系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯、迅速破案，發揮勤務指揮管制功能，使歹徒不敢存有僥倖心理，以維護本分局轄內治安。

汐止分局呼籲民眾外出儘量少帶大量現款及貴重金飾，宜使用金融卡、信用卡、手機支付等替代現鈔，存領大量現款宜有二人以上同行護送，或報請警察機關協助護送，謹防歹徒覬覦，存錢、提款時，注意身旁陌生人；遇有搶案發生，確記歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具（含車牌）及逃離方向，迅速撥打「１１０」報案，汐止分局隨時提供民眾必要之協助。