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路況糟下雨天經常摔倒 汐止光明街要重鋪

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區光明街路面坑洞不平，新北市議員張錦豪服務處要求明年區段重鋪，讓民眾有平坦的道路可以通行。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區光明街路面坑洞不平，新北市議員張錦豪服務處要求明年區段重鋪，讓民眾有平坦的道路可以通行。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區光明街，平常騎機車或是走路到市場買菜的人不少，不過，路面坑洞不平，尤其汐止多雨，里長吳佩銘說，一下雨就經常有民眾摔傷，所以，今(1)日新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求明年區段重鋪，讓民眾有平坦的道路可以通行。

義民里長吳佩銘指出，光明街從107年里長上任到現在就一直在建議重鋪，不過，卻都沒有下文，但是，因為路面坑坑洞洞，每當下雨都有人跌倒，所以，請議員幫忙，看看能不能在年底改善，但是，因為經費問題要等明年，希望明年初就趕緊刨鋪，讓通行民眾更安全。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，今天來會勘光明街道路損壞的情形，從中正路95巷開始一直到光明街6號之間，以及光明街16號到24號，這兩段請公所相關單位協助施作，因為，雖然，之前路面坑洞有補修過，但有兩段還是龜裂坑洞嚴重，因為，年度預算的問題，預計明年施作。

汐止

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