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國際身心障礙者日前集結 新北6社團合捐逾200台輔具

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國際身心障礙者日即將到來，新北鳳靈慈愛同心會集結6社團捐贈150台輪椅及65台助行器，盼能幫助更多身障朋友和失能長輩，新北市長侯友宜代表受贈感謝。記者李成蔭／攝影
國際身心障礙者日即將到來，新北鳳靈慈愛同心會集結6社團捐贈150台輪椅及65台助行器，盼能幫助更多身障朋友和失能長輩，新北市長侯友宜代表受贈感謝。記者李成蔭／攝影

國際身心障礙者日即將到來，新北鳳靈慈愛同心會集結6社團捐贈150台輪椅及65台助行器，盼能幫助更多身障朋友和失能長輩。新北市長侯友宜代表受贈感謝，6社團成員能在職業之餘攀爬志業高山，集結點滴愛心讓需要的人被照顧，真的令人感動。

新北土城鳳靈宮所成立的鳳靈慈愛同心會，在國際身心障礙者日（12月3日）前夕，結合國際獅子會300B1區、一生福報社、新北市牙醫師公會、台灣特殊需求者口腔照護學會及土城延吉社區發展協會等，合力捐贈150台輪椅及65台助行器。

鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示，協會常務理事、牙醫師蔡鵬飛和市府祕書長林祐賢積極媒合，協會從108年起就集結牙醫師公會、獅子會等合力捐贈150台輪椅給新北市，110年1月再次捐贈輪椅和助行器各80台及氧氣機1台，這次擴大捐贈也盼能幫助更多有需求的身障朋友和失能長輩。

侯友宜代表受贈並感謝，表示6社團捐了多少輔具不是重點，重點是他們每每集結點滴愛心照顧弱勢及長輩，讓有需要的人能好好使用。他還有感而發，人生有2座山，一是職業、一是志業，捐贈者在職業之餘攀爬志業高山，爬得越高，看到的風景越美，希望台灣社會多做善事和愛心，少談對立。

侯友宜表示，新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營，且量最多、照顧最多人的中心，每年回收一萬多件輔具，在經清潔消毒維修後，免費媒合使用，讓資源循環再利用。

輔具中心統計，輪椅、助行器需求量最高，每月約可送出276台輪椅、114台助行器。不只身障輔具，也有長照輔具，今年1至11月份就補助長照輔具3萬5267人次，補助金額高達1億1005萬元。

今日捐贈活動是6社團第3度響應新北市好日子愛心大平台，國際獅子會300B1區總監陳賢能、新北市牙醫師公會理事長葉建陽、市議員黃永昌、江怡臻等人皆共同出席參加捐贈活動。

國際身心障礙者日即將到來，新北鳳靈慈愛同心會集結6社團捐贈150台輪椅及65台助行器，盼能幫助更多身障朋友和失能長輩，新北市長侯友宜代表受贈感謝。記者李成蔭／攝影
國際身心障礙者日即將到來，新北鳳靈慈愛同心會集結6社團捐贈150台輪椅及65台助行器，盼能幫助更多身障朋友和失能長輩，新北市長侯友宜代表受贈感謝。記者李成蔭／攝影

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