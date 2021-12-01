影／新莊大型重機逆向衝出 下一秒GG了
行車安全要注意！新北市新莊區23歲李姓男子，沒有大型重機駕照，昨晚卻騎乘大型重機，逆向騎入三泰路對向車道，不慎與左轉汽車發生碰撞，所幸李男僅受擦挫傷，送醫後並無大礙。由於肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清，另交通違規部分，警則依法開單告發。
據了解，大型重機騎士23歲李男，昨晚9時許騎乘大型重機，路經新莊區三泰路上。李男見前方有車慢行，他急催油門向左騎入對向車道準備超車，卻未注意前方車前狀況，重機騎飆到三泰路254219號燈桿處。
48歲孫姓男子駕駛另輛汽車往左開去，準備迴轉倒車。李男驚見急煞不成，整部重機車頭抬起，直接朝汽車車腹部為衝撞。瞬間撞擊李男連人帶車彈摔倒地，旋即滑撞路旁人行道才止停。所幸李男僅肢體擦挫傷，緊急送醫急救人並無大礙。
轄區警獲報趕抵，發現李男沒有大型重機駕照，經對肇事雙方酒測皆無酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後釐清。針對李男無重機駕照、未依規定行駛車道部分，警則依「道路交通管理處罰條例」第 22 條第1項第5款、第 45條第1項第3款之規定，開單告發處600元至3600元不等罰款。
事後，目擊民眾將行車紀錄器上傳臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》影片PO網，網友一面倒無情留言嘲諷「學到教訓了，還不算太貴」「哪裡來的勇氣…」、「傻了？真勇敢，市區這樣超車……」、「超車不是這樣超的」、「市區逆向超車一次又想過這麼多台...」、「是不是想早點投胎」。
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