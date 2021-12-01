台北燈節17日登場 一張圖看周邊交通管制、改道路線

2021台北燈節「七彩八寶新世界」自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，北市交通局表示，依以往經驗，賞燈人潮以晚間6至9時為高峰，同時正值下班尖峰時段，周邊道路交通車流量大，活動期間將進行交通管制措施，周邊YouBike呼籲想要前往燈會民眾盡量搭乘大眾運輸，以免造成周邊道路塞車或停車位不足影響賞燈興致。

交通局說明，配合台北燈節活動，活動期間將進行交通管制，包含康定路（長沙街-艋舺大道，含部分橫交巷道)、萬華51號公園東側西園路等道路，每日下午4時至晚間11時封閉，公車也會配合改道。

康定路（萬華站前廣場路段）南、北向外側各1車道，全日封閉；艋舺大道北側自行車道（西園路-和平西路）、康定路東側（老松國小範圍），每日中午12時至晚間11時禁止騎乘。

微笑單車YouBike1.0老松國小、西園艋舺路口等2站，及YouBike2.0老松國小、萬華火車站（D2廣場）、西園艋舺路口等3站全日暫停營運。

停車管制部分，康定路（長沙街-艋舺大道）、康定路372巷（大理街42巷-康定路）及北側等騎樓、西園路（西園路-大理街）東側、西園路（大理街-西園路1段282巷）兩側等路邊停車位，每日下午3時至晚間11時禁止停車及機車停放。

西園路（西園路-西園路1段282巷）路邊機車停車格、和平西路於台北好好看公園側人行道的機車停放區、萬華站前廣場機車停車位，全日禁止停放。

康定路於萬華站前廣場側大客車臨停區，全日禁止臨時停車；西園路於龍山寺側6席大客車停車位，每日下午4時至晚間11時禁止停車；艋舺公園側4席大客車停車位，每日下午5時至晚間10時調整為大客車臨停上下客區；西園路1段221號-229號前機車停車彎，全日取消機車停放，調整為貨車臨停上下貨區。