台北燈節17日登場 今年首創「AR科技虛擬燈區」
2021台北燈節「七彩八寶新世界」將於12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，除了日前亮相的主燈「NEW」及三大主題燈區之外，今年首創「AR科技虛擬燈區」，分別有「燈籠高高掛燈區」、主燈「NEW」打籃球、「來自深海的水母」3個主題，展現超現實視覺體驗。
北市觀傳局指出，這次燈節還有專為小朋友打造的國際肖像明星燈區，有卡通偶像明星「汪汪隊立大功」及家喻戶曉的三麗鷗家族，包含Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子現身活動現場帶來可愛的專屬花燈，活動也特別安排了5場IP見面會，屆時這些卡通明星偶像將會親臨現場，與大小朋友一起同樂。
觀傳局指出，這次也邀請表演藝術家宋少卿演出「講·艋舺」，穿越300年，認識萬華艋舺歷史，由宋少卿及面白大丈夫董軒耿賢，還有台北曲藝團80、90後相聲男團加上喜劇演員黃逸豪，以幽默輕鬆的方式，演出講·艋舺線上單元，帶著民眾穿梭時空，了解萬華地區的歷史及人文特色。
活動創意總監李明道表示，AR技術已經是現在很重要的科技元素，今年更與研發團隊共同開發虛擬燈區，民眾只要在活動官網或到活動現場掃QR code，下載專屬手機APP，即可身歷其境，享受到超現實的視覺體驗。
市府指出，12月17日起，燈節活動周邊將實施交通管制，部分路段則全線封街禁止通行，包含貴陽街二段(長沙-西昌)、康定路(和平西路-艋舺大道以及西園路一段-梧州)、廣州街(梧州-環河)、浯州街(桂林-和平)、西昌街(桂林-廣州)主要道路，以及舊西園路、康定路（長沙街到艋舺大道）部分巷弄，詳細的交通管制資訊可上官網查詢，因活動期間周邊多處停車格取消，請民眾搭乘捷運及大眾運輸工具前往，避免塞車。
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