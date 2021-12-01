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鶯歌嘉年華12月11、12日登場 促進陶藝成台灣文化代表
為促進鶯歌區經濟活動，新北市府將於本月11、12兩日舉辦「鶯歌嘉年華」活動，活動包含戲偶遊行、陶笛演奏、街舞表演等項目，為促進民眾消費，活動並包含消費送抵用券、陶瓷釘書機等贈品，新北市副市長張其強表示，希望假以時日，讓鶯歌陶瓷、鶯歌燒，成為台灣文化代表。
新北市副秘書長張其強表示，疫情肆虐新北市各商圈營運深受影響，鶯歌老街商圈店家也是咬牙苦撐。疫情趨緩之際，將在12月辦理鶯歌地區的年度盛事鶯歌嘉年華，期待為老街帶來人潮與活力。
嘉年華活動將於本月11日下午1時於鶯歌老街展開。為促進經濟發展，新北市府串聯商圈店家提供新北加倍券等優惠，只要消費滿500元可兌換100元消費抵用券，滿1千元送陶瓷吸水杯墊組與陶瓷訂書機等贈品。
經發局長何怡明表示，鶯歌嘉年華活動並包含「鶯陶我最繪」彩繪競賽，以「守望鶯歌」造型素坯為素材，票選獲前3名有機會獲得4千元獎金。另規劃4條三鶯小旅行遊程路線，暢遊三峽與鶯歌地區，體驗在地特色手作DIY，並享用風味午餐，每人報名費599元，限量160個名額。
經發局提醒，主題遊行、「鶯陶我最繪」彩繪競賽以及三鶯小旅行等系列活動於明中午12時開放報名，可上新北市政府經濟發展局網站查詢。
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